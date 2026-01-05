عمرو أديب يبرز ملف "فيتو" عن سفريات وزراء حكومة مدبولي خلال 2025

18 حجم الخط

أبرز الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر”، ملف جريدة “فيتو” بخصوص سفريات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال عام 2025.

وفتح الإعلامي عمرو أديب حلقة برنامجه اليوم لردود عدد من الوزارات، على التحقيق الصحفي الذى نشرته جريدة "فيتو"، والذى تناول الجولات الخارجية لوزراء مدبولى خلال عام ٢٠٢٥، والتي شملت عدة قارات حول العالم، في توقيت ترفع فيه الحكومة شعار ترشيد الإنفاق وتعظيم كفاءة الموارد ووسط معضلة ديون خارجية وأزمات معيشية واقتصادية تضغط على المواطن.





وتناول "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بى سي مصر"، رد بعض الوزراء علي ما جاء بالملف.



كانت فيتو قد نشرت في عددها السابق ملفا عن الزيارات الخارجية التي قام بها وزراء حكومة مدبولي في عام واحد فقط، حيث قطع وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى آلاف الكيلومترات عبر مطارات العالم، فى تحركات خارجية لم تعد استثناء تفرضه، بل تحولت لدى بعضهم إلى نمط ثابت.. رصد تحركات الوزراء خلال عام ۲۰٢٥ يكشف عن تصدر د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قائمة السفريات الخارجية، بإجمالى ۳۷ زيارة استغرقت ٩٠ يوما. كما سجل كريم بدوي، وزير البترول، رقما لافتا من السفريات، إذ قضى نحو 10 أيام خارج البلاد، واصطحب معه في إحدى الزيارات نحو ١٥٠ من قيادات البترول والشركات التابعة.

في حين كان شريف فاروق وزير التموين، الأقل سفرًا بزيارتين فقط خلال العام، ما يعكس تفاوتا واضحا في ملف السفريات بين الوزراء، كما يطرح أسئلة حول التكلفة المالية لهذه السفريات خصوصا فى ظل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.



وتشير مصادر مطلعة إلى أن استمرار هذه الزيارات يتطلب تفعيل الرقابة الحكومية ومراجعة دورية للأولويات، وقياس فعالية كل جولة وفقًا لمردودها الاقتصادي والسياسي، لتفادى أى تبذير للموارد العامة، وتحقيق التوازن بين العمل الميدانى فى مصر والمشاركة الدولية.

