القابضة للمياه تستجيب لـ"فيتو" بشأن شكوى أهالي المعادي من انقطاع المياه

ردت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على ما نشرته “فيتو” حول شكوى أهالي المعادي من انقطاع المياه، وما  ورد تحت عنوان: " انقطاع المياه عن عدد من المناطق في المعادي بشكل مفاجئ.. والأهالي يشتكون".

وأكدت القابضة أن شركة مياه القاهرة، أفادت بأن المنطقة تتأثر بأعمال إصلاح لكسر مفاجئ بخط مياه قطر 150 مللي وتم إرسال سيارات مياه معقمة صالحة للشرب للمستشفيات المتأثرة بالمنطقة وهي مستشفى النيل بدراوي، ومستشفى السلام الدولي.

 وأكدت أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال ثلاث ساعات.

وكان أهالي منطقة المعادي وكورنيش المعادي بالقاهرة قد فوجئوا بانقطاع مياه الشرب عن منازلهم.

وأكد عدد من السكان أن انقطاع المياه بشكل مفاجئ حال دون تمكنهم من توفير احتياجاتهم الأساسية من المياه، خاصة في ظل تكرار هذه الوقائع خلال فترات متقاربة، دون أي إخطار مسبق أو توضيح رسمي من الجهة المختصة بشأن أسباب الانقطاع أو مدته المتوقعة.

