نائب محافظ دمياط تشهد انطلاق الملتقى التوظيفي الثالث بجامعة حورس

شهدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الثالث بكلية إدارة الأعمال بجامعة حورس، وذلك نيابة عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، في إطار حرص المحافظة على دعم جهود الدولة لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، وربط مخرجات التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل الفعلية.



منصة تفاعلية تجمع بين الخريجين وسوق العمل

أقيم الملتقى داخل مقر الجامعة بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والشركات والبنوك الكبرى، ليشكل منصة حيوية للتواصل المباشر بين خريجي الجامعة وممثلي القطاع الخاص، ويُسهم في توجيه مهارات الشباب نحو احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، بما يخلق فرصًا حقيقية للتوظيف ويعزز قدراتهم العملية والمهنية.

رعاية ودعم من قيادات جامعة حورس

جاء تنظيم الملتقى برعاية قيادات جامعة حورس، وفي مقدمتهم الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس الأمناء، والدكتور حسن الشناوي عضو مجلس الأمناء، والدكتور السعيد محمد عبد الهادي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هناء الجوهري عميد كلية إدارة الأعمال، الذين أكدوا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دورها المجتمعي إلى جانب دورها الأكاديمي.

نائب محافظ دمياط تتابع انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الثالث بكلية إدارة الأعمال بجامعة حورس

نائب المحافظ: تمكين الشباب أولوية في دمياط

أكدت المهندسة شيماء الصديق خلال كلمتها أن محافظة دمياط تضع تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، مشيدةً بجهود جامعة حورس في تنظيم هذا الملتقى بشكل دوري، والذي وصفته بأنه منبر رائد وفرصة حقيقية لفتح آفاق العمل أمام الشباب والخريجين.

وأضافت أن الجامعة تؤدي دورًا وطنيًا ومجتمعيًا فاعلًا يتجاوز حدود العملية التعليمية، من خلال تأهيل الشباب للحياة العملية وتسليحهم بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتنمية الموارد البشرية وتمكين الشباب.





ويأتي تنظيم الملتقى التوظيفي الثالث تأكيدًا على التزام جامعة حورس بدورها الوطني والمجتمعي في إعداد جيل من الكوادر المؤهلة لسوق العمل، وتعزيز الشراكة بين التعليم العالي وقطاعات الإنتاج، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة داخل محافظة دمياط، ويفتح أمام شبابها آفاقًا جديدة نحو مستقبل أفضل.

