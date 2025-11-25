الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محافظ دمياط يرصد حركة التصويت في انتخابات مجلس النواب

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع اللجان الانتخابية لحظة بلحظة
 تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، سير عملية التصويت داخل جميع المراكز والمدن في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، وذلك خلال رئاسته للجنة المتابعة المنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث يتم رصد مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

أكد محافظ دمياط انتظام عملية التصويت داخل اللجان منذ الصباح، مشيرًا إلى توافد الناخبين بشكل مستمر على مختلف المقار الانتخابية. 

ودعا المواطنين إلى النزول والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

 

تواصل مباشر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء

وخلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء، أوضح الشهابي أن المحافظة تتابع بدقة الأوضاع داخل اللجان التي يبلغ عددها ١٣٧ مركزًا انتخابيًا و١٧٩ لجنة فرعية، والتي جرى تجهيزها بالكامل لاستقبال نحو ١,١٥٥,٨٥٤ ناخبًا وناخبة.

