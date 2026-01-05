أخبار الفن اليوم: مصطفى كامل يرفض حضور حلمي عبد الباقي اجتماع مجلس الموسيقيين.. أسباب اعتذار أشرف عبد الباقي عن مسلسل فخر الدلتا.. تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

قال الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية: إنه حضر إلى مقر النقابة اليوم من أجل حضور اجتماع مجلس إدارة المهن الموسيقية، ولكنه تفاجأ برفض مصطفي كامل حضوره الاجتماع، بسبب إحالته للتحقق وإيقافه عن العمل.

اعتذر الفنان أشرف عبدالباقي عن المشاركة في مسلسل فخر الدلتا الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد رمزي والفنان حسين فهمي، وتم التعاقد مع الفنان كمال أبو ريه ليكون بدلًا منه.

أعرب الفنان محمد فؤاد، عن رد فعل الجمهور على أغانيه الجديدة التي طرحها مؤخرا، وهما في قربك ويا فؤش.



وقال محمد فؤاد في تصريحات تلفزيونية رد فعل الجمهور كان طيبا بشكل كبير، وهذا شيء كنت متوقعه.

المسرح العربي، أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن تفاصيل الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي، التي تستضيفها مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

تشارك الفنانة سماح أنور ضمن أحداث مسلسل "حكاية نرجس" الذى تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور، وتلعب خلال العمل شخصية والدتها التي تقف بجانبها في العديد من المواقف التي تقلب حياتها رأس على عقب.

يواصل عمرو سعد وأسرة مسلسل إفراج تصوير أحداث العمل بمنطقة الصليبية، والتصوير بها يومان فقط.



ومن المقرر عرض مسلسل الفنان عمرو سعد خلال سباق رمضان 2026، وتغير اسم العمل مرتين ليتم الاستقرار علي “إفراج” ليكون الاسم النهائي للعمل، وكان تم تغييره قبل ذلك ليصبح “عباس” بدلًا من “الريس”.

أعلن المخرج حسني صالح عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تغيير موعد ومكان تشييع جثمان والدته.

