محمد التاجي يوضح حقيقة أزمة السكر ويكشف سبب اعتذاره عن مسلسل "حكاية نرجس"

كشف الفنان محمد التاجي تفاصيل تعرضه لأزمة صحية متعلقة بانخفاض السكر، مؤكدًا أن حالته ليست مرض سكر مرتفع، وإنما أحيانًا يتعرض لانخفاض مفاجئ في نسبة السكر بالدم.

حقيقة تعرض محمد التاجي لأزمة صحية

وأضاف التاجي في تصريح خاص لـ"فيتو" أن أحد جيرانه ساعده حين شعر بدوار شديد، وأعطاه شيئًا سكريًّا لإعادة مستوى السكر إلى معدله الطبيعي، مؤكدًا أن الأمر بسيط ولا يستدعي القلق.

مسلسل "حكاية نرجس"

وتحدث التاجي أيضًا عن اعتذاره رسميًّا عن المشاركة في السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "حكاية نرجس" بطولة ريهام عبد الغفور، موضحًا أن سبب الاعتذار كان تحفظات فنية ومادية، وأكد أن تقييمه للأدوار لا يعتمد على عدد المشاهد، بل على التأثير الذي يتركه الدور في الجمهور، قائلًا: "مش مهم أعمل مشهد أو 200 مشهد.. المهم الناس هتشوفني إزاي وهتتفاعل معايا قد إيه".

وكشف خلال لقائه ببرنامج "كل الكلام" مع عمرو حافظ على قناة "الشمس" أن الدور المخصص له في المسلسل (الأب) كان باهتًا وغير مؤثر مقارنة بدور الأم، وأنه حاول إعطاء الدور عمقًا فنيًّا من خلال الصمت ونظرة العين، لكنه لم يصل لاتفاق نهائي بسبب اختلافات إنتاجية ومادية.

