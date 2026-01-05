الإثنين 05 يناير 2026
مسلسلات رمضان 2026، سماح أنور والدة ريهام عبدالغفور في "حكاية نرجس"

سماح أنور، فيتو
تشارك الفنانة سماح أنور ضمن أحداث مسلسل "حكاية نرجس" الذى تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور، وتلعب خلال العمل شخصية والدتها التي تقف بجانبها في العديد من المواقف التي تقلب حياتها رأس على عقب.

مسلسل حكاية نرجس

وتجسد ريهام عبدالغفور شخصية "نرجس" وهي امرأة تعاني من عدم الإنجاب، وتدخل في أزمات مع زوجها، وتواجه نرجس، أزمة إنسانية قاسية بعد انفصالها عن زوجها بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لتدخل بعدها في رحلة جديدة مليئة بالتحديات النفسية والاجتماعية

مسلسل حكاية نرجس سيتم عرضه في 15 حلقة فقط خلال السباق الرمضاني لعام 2026، ومن المقرر أم يتم عرض العمل عبر قنوات المتحدة، والعمل من تأليف عمار صابر، وإخراج سامح علاء.
ويشارك في بطولة حكاية نرجس بجانب ريهام عبد الغفور كلا من الفنانين حمزة العيلى، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، ومجموعة من ضويف الشرف.

