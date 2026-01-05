محمد فؤاد يعلق علي رد فعل الجمهور علي أغانيه الجديدة: محتاجين سلاح (فيديو)

الإثنين 05 يناير 2026
أعرب الفنان محمد فؤاد، عن رد فعل الجمهور علي أغانيه الجديد التي طرحها مؤخرا، وهما في قربك ويافؤش 

وقال محمد فؤاد في تصريحات تلفزيونية رد فعل الجمهور كان طيبا بشكل كبير وهذا سئ كنت متوقعه لأن اللي فات الجمهور كشف لو محمد فؤاد نزل حاجة جديدة هيعمله أيه هما مستنين أسلحه علشان يعرفوا يتكلموا وسلاحنا هو الإبداع هما عايزين دا علشان يعرفوا يسكتوا أي حد متشعلق في أسمي بشكل خاطئ

وكان طرح محمد فؤاد أغنيتين جديتين وهما في قربك وفؤش وحققوا نجاحا كبيرا وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

فاجأ محمد فؤاد في حفله الذي أقيم بالعاصمة الجديدة جمهوره بتقديم أغنية جديدة لأول مرة، حملت اسم “حاجات وحاجات”، أشعلت حماس الحضور الذين تفاعلوا معها بشكل لافت، حيث قال في الأغنية: «أنا كل ما أخش بيتنا لوحدي وأطفي النور، ألاقي صورتها مالية الأوضة والمرايات، قالولي معمولك عمل جابولي بخور وبخرتلها، ظهرتلي في حاجات وحاجات»، وهو ما قوبل بتصفيق وتشجيع كبير من الجمهور. 

 

ألبوم محمد فؤاد الجديد 

 

ويتنوع  ألبوم محمد فؤاد الجديد بين الدراما والرومانسي، ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقين ومن أبرزهم خالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد شكري، وأحمد زعيم وفارس فهمي ووليد سعد ونابلسي وعمرو الخضري وأحمد أمين، بالإضافة إلي مصطفي رؤوف وماهر صلاح.

أما عن أسامي أغنيات ألبوم محمد فؤاد الجديد فهو يضم عدد من الأغاني وأبرزهم، لو، حجات وحجات، البيت ساكت، كفاية غربة في عينيكي  

