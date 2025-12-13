السبت 13 ديسمبر 2025
مهرجان المسرح العربي يكشف عن لجنة تحكيم دورته السادسة بالإسكندرية

كشف إدارة مهرجان المسرح العربى بـ الاسكندرية عن لجنة تحكيم دورته السادسة، وضمت اللجنة الدكتور حاتم حافظ رئيس لجنة التحكيم وعضوية الدكتورة إنجي البستاوي، وائل عبدالله، الكاستنج دايركتور أحمد اسماعيل، والمخرج أحمد حسن.

محافظ الجيزة: توزيع طني لحوم صكوك أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

الفوج الثاني من بعثة مصر يطير إلى أنجولا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

ينظم المهرجان المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإدارة الفنان صلاح الجندي مدير المهرجان، والفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد الطلاب، وتحتضن محافظة القاهرة فعاليات المهرجان، فى الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وأعلن الفنان صلاح الجندي مدير مهرجان المسرح العربى، عن إطلاق اسم الدكتور  هاني مطاوع، على الدورة السادسة من المهرجان، وسيتم تكريمه خلال المهرجان، تقديرا للتاريخ الفنى الكبير لهذا الفنان، الذى قدم مئات الأعمال المميزة فى تاريخ الفن المصرى.

وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلى مشاركة 5 عروض مسرحية هذا العام، تتنافس على جوائز الدورة السادسة. 

واوضح طه، أن العروض تقام وحفل افتتاح وختام المهرجان في مسرح النهار بالقاهرة، ويُكرم المهرجان هذا العام عددا من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود الكثير من المفاجآت، سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، والهيكل الإداري للمهرجان في وقت لاحق.

