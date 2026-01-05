مسلسلات رمضان 2026، عمرو سعد يواصل تصوير "إفراج" بمنطقة الصليبية

18 حجم الخط

يواصل عمرو سعد وأسرة مسلسل إفراج تصوير أحداث العمل بمنطقة الصليبية، والتصوير بها يومان فقط.

تغير اسم العمل للمرة الثانية

ومن المقرر عرض مسلسل الفنان عمرو سعد خلال سباق رمضان 2026، وتغير اسم العمل مرتين ليتم الإستقرار علي “إفراج” ليكون الاسم النهائي للعمل، وكان تم تغييره قبل ذلك ليصبح “عباس” بدلًا من “الريس”.

ومسلسل عمرو سعد، بإشراف المخرج أحمد خالد موسى، وتدور الأحداث حول الدراما الشعبية باعتبارها الأقرب لدى المواطنين مما يجعلها تدخل سباق التنافس الرمضاني، ومسلسل “افراج” من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف ورشة ملوك، ويعرض على قناة MBC مصر خلال موسم رمضان 2026.

أبطال مسلسل عباس

ويشارك في بطولة "إفراج" كل من: حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، وسارة بركة، إلى جانب نخبة من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي اجتماعي على مدار 30 حلقة.

وكان قد نشر عمرو سعد، عبر حسابه الشخصي على السوشيال ميديا “إنستجرام” صورة جمعته بالمخرج أحمد خالد موسى، من داخل كواليس أول يوم تصوير بمسلسل الريس، قائلًا: الصورة الأولى مع المخرج الكبير أحمد خالد موسى.

ويجسد عمرو سعد شخصية عباس، شاب نشأ في أسرة فقيرة بإحدى الحارات الشعبية، يسعى لتحسين وضعه الاجتماعي والمالي عبر امتهان عدد من الحرف، لكنه يتعرض للنصب من أحد كبار الحارة، ما يدفعه لوضع خطة محكمة لاستعادة حقه والانتقام ممن ظلمه.

ويشارك الفنان علاء مرسي بدور صديق عباس المقرب، ويعمل في مقهى شعبي يجتمع فيه أبطال العمل، ويضيف جرعة من الكوميديا والبهجة من خلال خفة ظله ومواقفه الطريفة.

ويعيش عباس قصة حب قوية مع الفنانة تارا عماد، التي تجسد شخصية فتاة من عائلة ثرية ترفض ارتباطها به بسبب فقره، ما يضعهما في مواجهة مع أسرتها، تقترح عليه الهرب والزواج بعيدًا، لكنه يرفض في البداية متمسكًا بمحاولة إقناعهم بزواجه منها.

ويقدّم المطرب أحمد سعد مجموعة من الأغنيات داخل أحداث المسلسل، إلى جانب تتر البداية والنهاية، والتي تم إعدادها خصيصًا لتتناسب مع الطابع الشعبي للعمل.

