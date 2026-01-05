الإثنين 05 يناير 2026
ثقافة وفنون

أسباب اعتذار أشرف عبد الباقي عن مسلسل فخر الدلتا مع أحمد رمزي

اعتذر الفنان أشرف عبدالباقي عن المشاركة في مسلسل فخر الدلتا الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد رمزي والفنان حسين فهمي، وتم التعاقد مع الفنان كمال أبو ريه ليكون بدلًا منه.

وعلمت فيتو أن سبب اعتذار أشرف عبد الباقي عن العمل يعود لانشغاله في الفترة الحالية بأكثر من عمل فني.

ويواصل صناع مسلسل فخر الدلتا الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد رمزي والفنان حسين فهمي تصوير عددًا من مشاهد العمل داخل مدينة دكرنس والتي تعتبر إحدى ديكورات العمل الأساسية.

 ويشهد العمل تواجد “فخر” الذى يقدم دوره الفنان أحمد رمزي بمدينة دكرنس وهو ناقم على حاله ويريد أن يصبح رجل أعمال.

ويقرر “فخر” النزول للقاهرة بحثًا عن لقمة العيش، وأثناء تواجده وعمله في القاهرة يقابل رجل أعمال يلعب دوره الفنان حسين فهمي، والذى يجعل وجه إعلاني جديد في سوق الميديا.

 


أبطال مسلسل فخر الدلتا

ويشارك في مسلسل فخر الدلتا كل من  “حسين فهمي، انتصار، كمال أبو ريه، تامر هجرس، وأحمد عصام السيد، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف عبد الرحمن جاويش، سيناريو وحوار حسن على، ومن إخراج هادى بسيونى”

من المقرر عرض العمل على إحدى المنصات الرقمية خلال السباق الرمضاني، وعددًا من القنوات الفضائية، ولكن لم يتم التعاقد الرسمي حتى الأن مع أى من المحطات الفضائية التي سيتم عرض العمل عليها في رمضان 2026.

الجريدة الرسمية