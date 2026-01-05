المخرج حسني صالح يغير مكان وموعد تشييع جثمان والدته

18 حجم الخط

أعلن المخرج حسني صالح عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تغيير موعد ومكان تشييع جثمان والدته.

وقال صالح: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله والدتي، برجاء الدعاء لها بالرحمة. صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بجامع سيدي شمردل أبو علي".

وتم تغيير موعد صلاة الجنازة، ومكان تشييع الجثمان، حيث كان من المقرر أن تقام الصلاة عقب صلاة الظهر بجامع مستشفى المقاولون العرب، ولم يحدد موعد العزاء حتى الآن.

وحسني إبراهيم هو مخرج ومؤلف سيناريو ومدير تصوير مصري.

وُلد «حسني» 13 أغسطس 1960 بالقاهرة، تخرج في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان قسم تصوير سينمائي، متزوج من الممثلة المصرية روان الفؤاد.

بدأ مشواره مدير تصوير عام 1982، وشارك في أعمال أخرجها إسماعيل عبد الحافظ كما عمل مدير إنتاج فني في شركة الجابري وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية الكبرى ومنها مسلسل “عمرو بن العاص”.

