الشرع عن العملة السورية الجديدة: خطوة لتقليل الاعتماد على الدولار

الشرع
الشرع
سوريا، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال كلمته في حفل الكشف عن العملة السورية الجديدة، أن العملة الجديدة ستسهل عمليات البيع والشراء، كما ستقلل الاعتماد على الدولار، وتساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد السوري على المدى الاستراتيجي.

وأشار إلى ضرورة تبني ثقافة جديدة أثناء تبديل العملة، بحيث يتم تجريم عمليات المضاربة الوهمية من قبل المنتفعين، مع توفير السيولة بشكل تدريجي لضمان عدم التأثير على معدلات التضخم.

الشرع واستعادة الثقة بالليرة السورية

أكد الرئيس الشرع أن ثقة المواطن بـ الليرة السورية تعد جزءًا من الثقة بالاقتصاد، الذي تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن العملة الجديدة ستكون أداة لتعزيز هذه الثقة بين المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.

الشرع: تصميم العملة يعكس الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية

وأوضح أن شكل العملة الجديدة يعكس الهوية الوطنية الجديدة ويبتعد عن تقديس الأشخاص، حيث تم التركيز على رموز تعكس الواقع السوري بدل الشخصيات الفردية.

وأشار الرئيس إلى أن تصميم العملة يستعيد الذاكرة التاريخية القديمة للسلع الأساسية في سوريا، لتكون العملة تعبيرًا عن التاريخ والتراث الاقتصادي للبلاد.

تطلعات استراتيجية للاقتصاد السوري يكشف عنها أحمد الشرع

واختتم الرئيس الشرع حديثه بالتأكيد على أن العملة الجديدة ليست مجرد وسيلة دفع، بل تمثل أداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز التداول المحلي، بما يضمن تحرك الاقتصاد السوري نحو مرحلة أكثر قوة ومرونة في المستقبل.

