بمشاركة فرنسية، بريطانيا تنفذ ضربات جوية ضد داعش في سوريا (فيديو)

18 حجم الخط

نفذ الطيران البريطاني اليوم الأحد عملية عسكرية مشتركة بالتعاون مع فرنسا، ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أن "طائرات سلاح الجو الملكي أكملت ضربات ناجحة ضد داعش في عملية مشتركة مع فرنسا".



The @RoyalAirForce have continued to conduct patrols over Syria to help prevent any attempted resurgence of the Daesh terrorist movement.



The RAF joined French aircraft in a joint strike on an underground facility on the evening of Saturday 3 January: https://t.co/k3pV3OVvIi pic.twitter.com/mk9XvnPMpH January 3, 2026

وجاء في البيان البريطاني: "واصلت طائرات سلاح الجو الملكي القيام بدوريات فوق سوريا للمساعدة في منع أي محاولة لعودة حركة داعش الإرهابية بعد هزيمتها العسكرية في مارس 2019".

Our aircraft used Paveway IV guided bombs to target a number of access tunnels down to the facility; whilst detailed assessment is now underway, initial indications are that the target was engaged successfully. pic.twitter.com/IPBOv3rCeR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 3, 2026

وأوضحت الوزارة أن طائراتها استخدمت قنابل "بايفواي 4" الموجهة، لاستهداف عدد من أنفاق الوصول المؤدية إلى المنشأة؛ مشيرة إلى أنه بينما يجري الآن تقييم مفصل، تشير المؤشرات الأولية إلى أن الهدف قد تم استهدافه بنجاح.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.