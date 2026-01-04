الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بمشاركة فرنسية، بريطانيا تنفذ ضربات جوية ضد داعش في سوريا (فيديو)

مقاتلة بريطانية خلال
مقاتلة بريطانية خلال تنفيذ الضربة في سوريا، فيتو
18 حجم الخط

نفذ الطيران البريطاني اليوم الأحد عملية عسكرية مشتركة بالتعاون مع فرنسا، ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أن "طائرات سلاح الجو الملكي أكملت ضربات ناجحة ضد داعش في عملية مشتركة مع فرنسا".
 

وجاء في البيان البريطاني: "واصلت طائرات سلاح الجو الملكي القيام بدوريات فوق سوريا للمساعدة في منع أي محاولة لعودة حركة داعش الإرهابية بعد هزيمتها العسكرية في مارس 2019".

وأوضحت الوزارة أن طائراتها استخدمت قنابل "بايفواي 4" الموجهة، لاستهداف عدد من أنفاق الوصول المؤدية إلى المنشأة؛ مشيرة إلى أنه بينما يجري الآن تقييم مفصل، تشير المؤشرات الأولية إلى أن الهدف قد تم استهدافه بنجاح.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران البريطاني تنظيم داعش طائرات سلاح الجو الملكي سوريا قنابل بايفواي 4

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

مكبل اليدين، لحظة إخراج الرئيس الفنزويلي وزوجته من الطائرة في نيويورك (فيديو)

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

شوط أول سلبي بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

بث مباشر، وصول طائرة تقل مادورو وزوجته إلى نيويورك

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

منافسة قرآنية قوية، محمود السيد ومحمد وفيق يتألقان في «دولة التلاوة»

المزيد
الجريدة الرسمية
ads