بمشاركة فرنسية، بريطانيا تنفذ ضربات جوية ضد داعش في سوريا (فيديو)
نفذ الطيران البريطاني اليوم الأحد عملية عسكرية مشتركة بالتعاون مع فرنسا، ضد تنظيم "داعش" في سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أن "طائرات سلاح الجو الملكي أكملت ضربات ناجحة ضد داعش في عملية مشتركة مع فرنسا".
وجاء في البيان البريطاني: "واصلت طائرات سلاح الجو الملكي القيام بدوريات فوق سوريا للمساعدة في منع أي محاولة لعودة حركة داعش الإرهابية بعد هزيمتها العسكرية في مارس 2019".
وأوضحت الوزارة أن طائراتها استخدمت قنابل "بايفواي 4" الموجهة، لاستهداف عدد من أنفاق الوصول المؤدية إلى المنشأة؛ مشيرة إلى أنه بينما يجري الآن تقييم مفصل، تشير المؤشرات الأولية إلى أن الهدف قد تم استهدافه بنجاح.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا