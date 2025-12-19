الجمعة 19 ديسمبر 2025
الشرع يهنئ الشعب السوري برفع العقوبات: طويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء

هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الجمعة، الشعب السوري برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

وبحسب شبكة «العربية»، قال الرئيس السوري: "بإرادة السوريين ودعم الأشقاء طويت صفحة المعاناة وبدأت مرحلة البناء.. يدا بيد نمضي نحو مستقبل يليق بشعبنا ووطننا".

وشكر أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفع العقوبات عن سوريا، كما وجه الشكر لولي العهد السعودي وأمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جهودهم لرفع العقوبات.

رفع العقوبات عن سوريا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، التي تضمنت بنودًا كثيرًا على رأسها إلغاء «عقوبات قيصر» على سوريا. وصوَّت بدعم 77 سيناتورًا مقابل معارضة 20 فقط لإقرار الموازنة الضخمة التي حظيت بدعم الحزبين.

وبهذا يكون الكونجرس قد ألغى رسميًا العقوبات القاسية التي فرضها في عام 2019 على نظام بشار الأسد، تحت اسم «عقوبات قيصر»، التي سميت تيمنًا بمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور التي توثق عمليات التعذيب في ظل النظام السابق.

نتنياهو يبلغ واشنطن بتغيير فريق التفاوض مع سوريا

 والأربعاء، أفاد موقع «أكسيوس» نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك بعزمه تعيين ممثل إسرائيلي جديد ليتولى ملف المفاوضات مع سوريا، في إشارة إلى تحرك سياسي جديد قد يعيد ترتيب قنوات الاتصال غير المباشرة بين الجانبين.

تحرك إسرائيلي بشأن سوريا يعكس مراجعة للآليات التفاوضية القائمة

ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة إسرائيل لآليات التفاوض السابقة، وسط تقديرات بأن تغيير الممثل قد يحمل مقاربة مختلفة أو رسائل سياسية جديدة، سواء على مستوى الملفات الأمنية أو القضايا الإقليمية المرتبطة بالوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل.

دور أمريكي محوري في إدارة الاتصالات والتهدئة الإقليمية 

ويؤكد إبلاغ المبعوث الأمريكي بهذه الخطوة استمرار الدور الأمريكي كوسيط رئيسي في أي مسار تفاوضي محتمل بين تل أبيب ودمشق، خاصة في ظل التعقيدات الإقليمية الراهنة، ومساعي واشنطن للحفاظ على قنوات الحوار ومنع أي تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة.

