الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

سعر الليرة السورية
سعر الليرة السورية
18 حجم الخط

سعر الليرة السورية، شهد سعر الدولار استقرارًا مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي، في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 5 يناير 2026. 

وتستعرض “فيتو” سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي.

الليرة السورية - فيتو 
الليرة السورية، فيتو 

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي 

سجل الدولار في مصرف سوريا المركزي نحو 11900 ليرة للشراء، 11950 ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارًا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

ما هي الجهة المسئولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسئولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضًا المسؤول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر في قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

  • الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
  • الاستقرار السياسي والأمني.
  • العقوبات الدولية.
  • السياسات الحكومية والبنك المركزي.
  • العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

اسم “الليرة” مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

تاريخ العملة السورية يعود إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت البلاد تحت الانتداب الفرنسي، إذ أُصدرت حينها الليرة السورية اللبنانية كعملة موحدة بين سوريا ولبنان، قبل أن تنفصل العملتان رسميًا في منتصف الأربعينيات عقب استقلال البلدين. ومنذ ذلك الحين أصبحت الليرة السورية رمزًا للسيادة الوطنية وأداة رئيسية لتنظيم الاقتصاد المحلي.

 مصرف سورية المركزي
 مصرف سوريا المركزي، فيتو

العديد من التغيرات على قيمة العملة

شهدت الليرة السورية على مر العقود العديد من التغيّرات في قيمتها وتصميمها، تأثرًا بالأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، بدءًا من فترات الازدهار وحتى فترات الحروب والأزمات.

وتنوعت فئاتها بين المعدنية والورقية، حيث تضم أوراقًا نقدية بفئات متعددة مثل 50، 100، 500، 1000، و5000 ليرة سورية، وتحمل تصاميم تعبّر عن التراث السوري وتاريخه العريق، من القلاع الأثرية إلى رموز الحضارة السورية القديمة.

الليرة السورية رمز وذاكرة وطنية

جدير بالذكر أن الليرة السورية تعتبر أكثر من مجرد وسيلة للتبادل التجاري، فهي تحمل في طياتها رمزية كبيرة للشعب السوري، إذ تجسد مراحل تطور الدولة الحديثة، وتعكس صمود الاقتصاد الوطني رغم التحديات والعقوبات المتكررة، كما تعد شاهدة على تاريخ طويل من التحولات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الليرة السورية سعر الليره سعر الدولار مقابل الليرة سعر الدولار مقابل سعر الدولار سجل الدولار مصرف سوريا المركزي

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه مساء اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار الخردة في السوق المحلي بختام تعاملات اليوم

سوق النفط على صفيح ساخن، اعتقال الرئيس الفنزويلي يؤثر على أسواق الطاقة دوليا.. وخبراء يتوقعون زيادة الأسعار وارتفاع فاتورة مصر الاستيرادية بسبب التقلبات العالمية.. ويحذرون من هذا الأمر

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

الأكثر قراءة

البنك المركزى: 42.5% زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

الطريق إلى نجمة الكان الثامنة.. منتخب مصر يواجه بنين الليلة بشعار لا بديل عن الفوز.. حسام حسن ذاكر السناجب جيدا.. وعودة القوة الضاربة الهجومية بقيادة صلاح ومرموش

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي صباح اليوم الإثنين

موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

ضوابط إجازة الوضع ومدتها وفقا لقانون الطفل

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف منها البلطي والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية