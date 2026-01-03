انفجار في دمشق ناجم عن سقوط صاروخ في محيط مطار المزة

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام سورية نقلا عن مصدر أمني، اليوم السبت، بأن دوي انفجار وقع في مدينة دمشق ناجم عن إطلاق مجهولين صاروخا سقط في محيط مطار المزة دون وقوع أي أضرار.

انفجار قرب مطار المزة

ويوم الاثنين الماضي، أفادت وسائل إعلام سورية، بسماع دوي انفجار قرب منطقة المزة في العاصمة ‎دمشق.

انفجار داخل مسجد في حمص

وشهدت الساحة السورية عددا من الأحداث خلال الأيام الماضية، من ضمنها انفجار داخل مسجد في حمص تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت السلطات السورية وقوع انفجار داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في محافظة حمص في وسط سوريا.

وفق وكالة "سانا"، باشرت السلطات السورية التحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار.

عملية انتحارية داخل المسجد

وبحسب تقارير محلية، فقد قام انتحاري بتفجير نفسه داخل المسجد الإمام، مؤكدة تصاعد ارتفاع عدد الضحايا.

ورغم تحسن الوضع الأمني نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن محافظة حمص لا تزال عرضة لأعمال عنف متفرقة تستهدف المدنيين والمؤسسات الدينية، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق السورية.

ومسجد الإمام علي يحظى بحضور كثيف من المصلين

ويعد مسجد الإمام علي بن أبي طالب أحد المعالم الدينية المهمة في حمص، ويشهد حضورا كثيفا من المصلين، ما يجعل أي حادث أمني داخله محل اهتمام واسع ويثير المخاوف من احتمال سقوط ضحايا.

وتأتي العملية الانتحارية بالتزامن مع توترات تشهدها سوريا على كافة الجبهات، حيث تعرضت سوريا لقصف مدفعي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف تل أحمر شرقي بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.