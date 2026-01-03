السبت 03 يناير 2026
خارج الحدود

انفجار في دمشق ناجم عن سقوط صاروخ في محيط مطار المزة

انفجار في دمشق، فيتو
انفجار في دمشق، فيتو
أفادت وسائل إعلام سورية نقلا عن مصدر أمني، اليوم السبت، بأن دوي انفجار وقع في مدينة دمشق ناجم عن إطلاق مجهولين صاروخا سقط في محيط مطار المزة دون وقوع أي أضرار.

انفجار قرب مطار المزة

ويوم الاثنين الماضي، أفادت وسائل إعلام سورية، بسماع  دوي انفجار قرب منطقة المزة في العاصمة ‎دمشق.

انفجار داخل مسجد في حمص

وشهدت الساحة السورية عددا من الأحداث خلال الأيام الماضية، من ضمنها انفجار داخل مسجد في حمص تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت السلطات السورية وقوع انفجار داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في محافظة حمص في وسط سوريا.

وفق وكالة "سانا"، باشرت السلطات السورية التحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار.

عملية انتحارية داخل المسجد

وبحسب تقارير محلية، فقد قام انتحاري بتفجير نفسه داخل المسجد الإمام، مؤكدة تصاعد ارتفاع عدد الضحايا.

ورغم تحسن الوضع الأمني نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن محافظة حمص لا تزال عرضة لأعمال عنف متفرقة تستهدف المدنيين والمؤسسات الدينية، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق السورية.

ومسجد الإمام علي يحظى بحضور كثيف من المصلين

ويعد مسجد الإمام علي بن أبي طالب أحد المعالم الدينية المهمة في حمص، ويشهد حضورا كثيفا من المصلين، ما يجعل أي حادث أمني داخله محل اهتمام واسع ويثير المخاوف من احتمال سقوط ضحايا.

وتأتي العملية الانتحارية بالتزامن مع توترات تشهدها سوريا على كافة الجبهات، حيث تعرضت سوريا لقصف مدفعي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف تل أحمر شرقي بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

سوريا تعلن إحباط هجمات داعش المخطط لها ضد احتفالات رأس السنة

القيادة المركزية الأمريكية تعلن نتائج ضرباتها ضد داعش في سوريا

 

 

