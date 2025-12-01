الإثنين 01 ديسمبر 2025
ترامب يوجه رسالة إلى إسرائيل بخصوص سوريا، ويحسها على الحوار مع أحمد الشرع

ترامب يشيد بأحمد
ترامب يشيد بأحمد الشرع: يعمل بجد لتتمتع سوريا وإسرائيل، فيتو
18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، مشيرًا إلى أنه يسعى نحو خلق بيئة إيجابية في المنطقة، بما في ذلك فتح آفاق لعلاقة “طويلة ومزدهرة” بين سوريا وإسرائيل.

ترامب: المنطقة تمر بتحولات كبرى وهذا دور أحمد الشرع

وأضاف دونالد ترامب فى تغريدة على منصة تروث سوشيال، أن المنطقة تمر بتحولات كبرى وأن هناك قادة “يبذلون جهودًا غير مسبوقة لتجاوز عقود من التوتر بين سوريا وإسرائيل وهذا ما يساهم به أحمد الشرع”.

وتابع، الولايات المتحدة راضية جدا عن النتائج التي تحققت، من خلال العمل الجاد والعزيمة، في دولة سوريا، نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تواصل حكومة سوريا القيام بما كان مقصودًا، وهو أمر جوهري، من أجل بناء دولة حقيقية ومزدهرة.

ترامب يطالب إسرائيل بالحفاظ على الحوارعلى سوريا

 مشيرا إلى أن، أحد الأمور التي ساعدتهم كثيرا كان قراري بإنهاء العقوبات القاسية والشديد، وأعتقد أن هذا قد قوبل بتقدير كبير من سوريا وقيادتها وشعبها.

وشدد على أنه من المهم جدا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وصادق مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يعرقل تطور سوريا نحو دولة مزدهرة. 

ولفت، إن رئيس سوريا الجديد، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان تحقيق أمور إيجابية، وأن تحظى كل من سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومثمرة معًا، هذه فرصة تاريخية، وتضيف إلى النجاح الذي تحقق بالفعل من أجل السلام في الشرق الأوسط.

أحمد الشرع: هناك مفاوضات مباشرة مع إسرائيل نحو اتفاق تاريخي

في وقت سابق كان قد كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، عن تقدم ملموس في مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، مؤكدًا أن الطرفين قطعًا شوطًا كبيرًا نحو اتفاق محتمل، في إطار رؤية تُعيد لسوريا دورها الإقليمي وتحفظ سيادتها.

وفي مقابلة مع واشنطن بوست عقب زيارته إلى البيت الأبيض، أوضح الشرع أن إسرائيل انتهكت اتفاق فصل القوات لعام 1974 الذي صمد نصف قرن، بعدما سقط نظام الأسد، حيث توسعت في الأراضي السورية وطردت قوات الأمم المتحدة واحتلت مناطق جديدة.

 

وأكد الشرع حينها، أن إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة جوية منذ ديسمبر الماضي، استهدفت مواقع سيادية بينها القصر الجمهوري ووزارة الدفاع، لكن سوريا اختارت عدم الرد حفاظًا على مسار إعادة الإعمار والسلام الإقليمي.

قال الشرع إن التمدد العسكري الإسرائيلي داخل سوريا ليس دفاعًا عن الأمن، بل بدافع أطماع توسعية، مشيرًا إلى أن سوريا طردت القوات الإيرانية وميليشيات حزب الله، وهو ما ينفي الذريعة الإسرائيلية التقليدية.

أحمد الشرع: نعمل بكل جهد لبناء سوريا من جديد

تحليق طائرة مسيرة في أجواء بلدة بيت جن بريف دمشق

 

