أفضل زيوت طبيعية تحمي الشعر من التقصف شتاء

18 حجم الخط

زيوت طبيعية تحمي الشعر من التقصف شتاءً، مع حلول فصل الشتاء، يتعرض الشعر للعديد من العوامل القاسية التي تؤدي إلى جفافه وتقصفه، مثل انخفاض درجات الحرارة، والهواء الجاف، وكثرة التعرض للمياه الساخنة، بالإضافة إلى ارتداء القبعات والأوشحة لفترات طويلة.

كل هذه العوامل تؤثر سلبًا على صحة الشعر، وتجعله أكثر عرضة للتكسر وفقدان اللمعان.

وتُعد الزيوت الطبيعية من أفضل الحلول الفعالة والآمنة لحماية الشعر من التقصف خلال الشتاء، حيث تمده بالتغذية العميقة والترطيب اللازمين دون أضرار جانبية.



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الزيوت الطبيعية حلًا فعالًا وآمنًا لحماية الشعر من التقصف خلال فصل الشتاء، خاصة عند اختيار الزيت المناسب لنوع الشعر والالتزام بطريقة الاستخدام الصحيحة.



زيوت طبيعية تحمي الشعر من التقصف

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أفضل الزيوت الطبيعية التي تحمي الشعر من التقصف شتاءً، مع توضيح فوائد كل زيت وطريقة استخدامه.



زيت جوز الهند

يُعتبر زيت جوز الهند من أشهر وأقوى الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر، خاصة في فصل الشتاء.

يتميز بقدرته العالية على التغلغل داخل ألياف الشعر، مما يساعد على تقويته من الداخل وتقليل فقدان البروتين، وهو السبب الرئيسي للتقصف.

يحتوي زيت جوز الهند على الأحماض الدهنية المشبعة وفيتامين E، اللذين يعملان على ترطيب الشعر بعمق وحمايته من الجفاف.

طريقة الاستخدام: يُدفأ مقدار مناسب من الزيت، ويُدلك به فروة الرأس وطول الشعر، ويُترك لمدة ساعة أو طوال الليل، ثم يُغسل بشامبو لطيف.



زيت الزيتون

زيت الزيتون كنز طبيعي غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، وعلى رأسها فيتامين E وفيتامين A، اللذان يعززان صحة الشعر ويمنعان تلفه.

يساعد زيت الزيتون على تكوين طبقة واقية حول الشعر تحميه من الجفاف الناتج عن برودة الطقس، كما يمنح الشعر نعومة ولمعانًا ملحوظين.

طريقة الاستخدام: يُستخدم كحمام زيت مرة أو مرتين أسبوعيًا، ويمكن خلطه مع زيت آخر خفيف مثل زيت اللوز لتعزيز الفائدة.



زيت الأرجان

يُعرف زيت الأرجان بـ“الذهب السائل”، وهو من أفضل الزيوت لعلاج تقصف الشعر في الشتاء.

يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى فيتامين E الذي يعزز مرونة الشعر ويقلل من تكسره. زيت الأرجان مناسب لجميع أنواع الشعر، وخاصة الشعر الجاف والمتقصف.

طريقة الاستخدام: توضع بضع قطرات على أطراف الشعر بعد الاستحمام وهو رطب قليلًا، دون الحاجة إلى شطفه.



زيت اللوز الحلو

يُعد زيت اللوز الحلو خيارًا مثاليًا لحماية الشعر من التقصف، نظرًا لغناه بفيتامينات B وE، والمغنيسيوم، والأحماض الدهنية المفيدة. يساعد هذا الزيت على تغذية الشعر وتقوية بصيلاته، كما يعمل على تهدئة فروة الرأس الجافة التي تكثر مشكلاتها في الشتاء.

طريقة الاستخدام: يُدلك الزيت بلطف على فروة الرأس وأطراف الشعر مرتين أسبوعيًا، ويُترك لمدة 30 إلى 60 دقيقة قبل الغسل.



زيت الخروع

على الرغم من قوامه الثقيل نسبيًا، فإن زيت الخروع من أقوى الزيوت في علاج ضعف الشعر وتقصفه. يحتوي على حمض الريسينوليك الذي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على تغذية الشعر وتقويته. كما يُكوّن زيت الخروع طبقة عازلة تحمي الشعر من فقدان الرطوبة خلال الطقس البارد.

طريقة الاستخدام: يُفضل خلطه مع زيت أخف مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم استخدامه كحمام زيت مرة أسبوعيًا.



زيت الجوجوبا

يشبه زيت الجوجوبا في تركيبه الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، لذلك فهو مثالي لترطيب الشعر دون أن يترك ملمسًا دهنيًا. يساعد على موازنة إفراز الدهون في فروة الرأس، ويمنع جفاف الشعر وتقصفه في الشتاء.

طريقة الاستخدام: يُستخدم كزيت خفيف بعد الاستحمام أو كحمام زيت قصير لمدة نصف ساعة قبل الغسل.



زيت السمسم

زيت السمسم غني بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى فيتامين E، مما يجعله فعالًا في حماية الشعر من التقصف والتلف. كما يعمل على تقوية الشعر ومنحه مظهرًا صحيًا وحيويًا، خاصة في الأجواء الباردة.

طريقة الاستخدام: يُستخدم مرة أسبوعيًا مع تدليك فروة الرأس جيدًا لتحفيز الدورة الدموية.

وصفات طبيعية للشعر المتقصف

نصائح للاستفادة القصوى من الزيوت الطبيعية شتاءً

الانتظام في استخدام الزيوت وعدم الاكتفاء باستخدامها عند ظهور التقصف فقط.

تجنب الإفراط في غسل الشعر بالماء الساخن، لأنه يزيد من جفافه.

استخدام شامبو خالٍ من الكبريتات للحفاظ على الزيوت الطبيعية في الشعر.

قص أطراف الشعر بانتظام للتخلص من التقصف ومنع انتشاره.

ومع القليل من العناية والانتظام، يمكن الحفاظ على شعر صحي، قوي ولامع رغم قسوة الطقس البارد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.