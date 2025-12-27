وزير الخارجية ونظيره النيجيري يرفضان اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

18 حجم الخط

جرى اتصال هاتفي اليوم بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويوسف توجار، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات التاريخية التي تجمع مصر ونيجيريا

وأكد الوزير عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر ونيجيريا، والزخم المتنامي الذي تشهده في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشددًا على دعم مصر الكامل للجهود الرامية للقضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب أفريقيا والتي تستهدف المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى مواصلة مصر بناء قدرات وكوادر المؤسسات الأفريقية الوطنية لمكافحة الارهاب وتحقق التنمية الشاملة.

نيجيريا تشيد بالدور المصري في دعم الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب

من جانبه، أشاد الوزير النيجيري بالدور المصري في دعم الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب، والمقاربة الشاملة التي تتبناها مصر في مواجهة هذه الآفة، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما استعرض الوزير عبد العاطي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب" مشددًا على رفض مصر لأي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، ومنددًا باستمرار التوسع الاستيطاني وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، فضلًا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والبدء في مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

تطورات الأوضاع في منطقة القرن

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، أكد الوزيران الرفض الكامل للإجراءات الأحادية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بما يُسمّى أرض الصومال، مؤكدين دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية واعتبار الإجراءات الأحادية الاسرائيلية مخالفة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

