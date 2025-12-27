الجزائر تدين اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال: مساس خطير بسيادة دولة عربية

18 حجم الخط

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان صادر عنها اليوم السبت "بأشد العبارات" اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، مؤكدة أن الخطوة غير شرعية وتمثل مساسا خطيرا بسيادة جمهورية الصومال الدولة العربية.

الجزائر تدين بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال



وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان: "تدين الجزائر بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بإقليم أرض الصومال (صوماليلاند)".

اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وأضاف البيان: "الخطوة غير شرعية وتمثل مساسا خطيرا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها وسلامة ترابها، فضلا عن كونها تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت الخارجية الجزائرية أن "هذا الإجراء المرفوض والمدان يعد انتهاكا صارخا للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وكذا المبادئ المؤسسة للنظام القاري الإفريقي، وفي مقدمتها مبدأ تحريم المساس بالحدود الوطنية للدول".

وجددت التأكيد على "دعم الجزائر الكامل والثابت لجمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة هذا التهديد المباشر وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على أمنها واستقرارها، وكذا أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي برمتها".

