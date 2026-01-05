الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يعلن موعد انتظام بن رمضان في تدريبات الفريق

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
18 حجم الخط

قال الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق، سوف ينتظم في التدريبات الجماعية بداية ‏من يوم 12 يناير الجاري.‏

وأوضح أن الجهاز الفني قام بمنح اللاعب إجازة لعدة أيام عقب نهاية مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة أنه لم يحصل ‏على الراحة المطلوبة خلال الفترة الماضية بسبب انتظامه في معسكر منتخب بلاده قبل انطلاق البطولة.‏

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فاركو، التي تجمع الفريقين يوم السبت القادم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة ‏مصر.‏

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026


الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي محمد علي بن رمضان وليد صلاح الدين النادي الأهلي كاس الأمم الإفريقية

مواد متعلقة

غزل المحلة يتعادل مع المقاولون 1/1 في كأس عاصمة مصر

لقطات لمجلس إدارة النادي الأهلي رفقة النسخة الأصلية لكأس العالم بـ التتش

لاعبو الأهلي مع النسخة الأصلية لبطولة كأس العالم من داخل التتش (صور)

تقارير إسبانية تكشف موعد حسم مصير إعارة حمزة عبد الكريم بين الأهلي وبرشلونة

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين غزل المحلة والمقاولون في الشوط الأول

أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل مع ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

غزل المحلة يعلن رسميا عن أولى صفقاته الشتوية

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الزمالك في نهائيات دوري المرتبط

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

غزل المحلة يتعادل مع المقاولون 1/1 في كأس عاصمة مصر

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

إشكالية الذات والاغتراب في رواية «عتبات الفردوس» لـ مفرح سرحان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الإسلام جاء للحد من تعدد الزوجات والزواج بواحدة هو الأصل

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل مع الأقارب

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية