الأهلي يعلن موعد انتظام بن رمضان في تدريبات الفريق

قال الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق، سوف ينتظم في التدريبات الجماعية بداية ‏من يوم 12 يناير الجاري.‏

وأوضح أن الجهاز الفني قام بمنح اللاعب إجازة لعدة أيام عقب نهاية مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة أنه لم يحصل ‏على الراحة المطلوبة خلال الفترة الماضية بسبب انتظامه في معسكر منتخب بلاده قبل انطلاق البطولة.‏

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فاركو، التي تجمع الفريقين يوم السبت القادم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة ‏مصر.‏

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026



الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

