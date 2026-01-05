أشرف داري وطاهر محمد يتعافيان من الإصابة ويشاركان في مران الأهلي

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أشرف داري، مدافع الفريق، شارك بشكل طبيعي في التدريبات ‏الجماعية للفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وأوضح أن اللاعب تعافى من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الكاحل، وشارك في التدريبات التي يخوضها الفريق استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة.‏

طاهر محمد طاهر ينتظم في مران الأهلي

وعلى جانب آخر، انتظم، طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وشارك طاهر في مران اليوم، بعدما اطمأن الجهاز الطبي على حالته، والتأكد من جاهزيته للتواجد مع الفريق بشكل طبيعي وتعافيه بشكل تام من نزلة البرد.

وعاد الأهلي للتدريبات على ملعب مختار التتش، استعدادًا لخوض مباراة فاركو التي تجمع الفريقين يوم السبت القادم، في إطار ‏منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.‏

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2026

ومن ناحية أخرى، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام يانج أفريكانز، دوري أبطال إفريقيا، الجمعة 23 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد وادي دجلة، الدوري المصري، الثلاثاء 27 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

يانج أفريكانز ضد الأهلي، دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 30 يناير 2026، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.