الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الزمالك في نهائيات دوري المرتبط

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي
18 حجم الخط

الكرة الطائرة، حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة الختامية للدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط.

 وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، ونجح الفريق في العودة بالنتيجة بعد التأخر بشوطين دون رد، ليحقق الفوز بنتيجة 3-2.

 

مباراة الأهلي والزمالك في الكرة الطائرة

وخسر الفريق الشوط الأول بنتيجة 25-20، ثم خسر الشوط الثاني بنتيجة 25-16، ونجح «سيدات طائرة الأهلي» في حصد الشوط الثالث بنتيجة 25-15. 

ونجح الفريق في الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-12، وحسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-10. 

وقد توج الفريق بلقب دوري المرتبط بعد فوز فريق تحت 15 سنة على الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم الساعة الثالثة عصرًا.

خطة للنهوض بمستوى الحكام

وعلى جانب آخر، وضع مسئولو اتحاد الكرة الطائرة خطة طموحة للنهوض بمستوى الحكام المصريين، ووضعهم على الطريق الصحيح من خلال استضافة العديد من الدراسات الدولية، التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وكشف حسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة، أن الاتحاد المصري حصل على حق استضافة وتنظيم دراسة دولية للحكام خلال الفترة من 1 وحتى 10 فبراير المقبل.

وأوضح “عابد”، أن الدراسة ستشهد مشاركة 4 حكام مصريين، ضمن خطة وضعها الاتحاد المصري لدفع العديد من الحكام نحو الحصول على الشارة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الزمالك دوري المرتبط النادي الأهلي حسن مصطفى

مواد متعلقة

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة المقاولون بكأس عاصمة مصر

ريال مدريد يكتسح ريال بيتيس بخماسية في الدوري الإسباني

نيوكاسل يفوز علي كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

عبد القادر وبن شرقي يؤديان تدريبات بدنية في الجيم بمران الأهلي اليوم

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بيتيس بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الموت يفجع محمد الغزاوي عضو مجلس إداراة الأهلي

فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، الكاميرون يتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على سندرلاند بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الهلال يتخطى ضمك بثنائية ويتصدر الدوري السعودي

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من القرآن والسنة، الإفتاء توضح الفرق بين الرشوة والبقشيش

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري: الخلع عبر المحاكم ودون موافقة الزوج صحيح شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية