سيدات طائرة الأهلي يفوز على الزمالك في نهائيات دوري المرتبط

الكرة الطائرة، حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة الختامية للدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، ونجح الفريق في العودة بالنتيجة بعد التأخر بشوطين دون رد، ليحقق الفوز بنتيجة 3-2.

مباراة الأهلي والزمالك في الكرة الطائرة

وخسر الفريق الشوط الأول بنتيجة 25-20، ثم خسر الشوط الثاني بنتيجة 25-16، ونجح «سيدات طائرة الأهلي» في حصد الشوط الثالث بنتيجة 25-15.

ونجح الفريق في الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-12، وحسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-10.

وقد توج الفريق بلقب دوري المرتبط بعد فوز فريق تحت 15 سنة على الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم الساعة الثالثة عصرًا.

خطة للنهوض بمستوى الحكام

وعلى جانب آخر، وضع مسئولو اتحاد الكرة الطائرة خطة طموحة للنهوض بمستوى الحكام المصريين، ووضعهم على الطريق الصحيح من خلال استضافة العديد من الدراسات الدولية، التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وكشف حسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة، أن الاتحاد المصري حصل على حق استضافة وتنظيم دراسة دولية للحكام خلال الفترة من 1 وحتى 10 فبراير المقبل.

وأوضح “عابد”، أن الدراسة ستشهد مشاركة 4 حكام مصريين، ضمن خطة وضعها الاتحاد المصري لدفع العديد من الحكام نحو الحصول على الشارة الدولية.

