أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل مع ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تعادل أتلتيكو مدريد، مع نظيره ريال سوسيداد، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن إطار الجولة 18 في الدوري الإسباني.

وتقدم أتليتكو في الدقيقة 50 عن طريق سورلوث، ثم تعادل ريال سوسيداد في الدقيقة 55 بأقدام لاعبه جويديس.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: يورينتي – بوبيل – هانكو – روجيري.

خط الوسط: جوليانو – باريوس – كوكي – باينا.

خط الهجوم: سورلوث – ألفاريز

ترتيب أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 38 نقطة، بينما يحتل فريق سوسيداد المركز 15 برصيد 18 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني

1. برشلونة، 49 نقطة.

2. ريال مدريد، 45 نقطة.

3. فياريال، 38 نقطة.

4. أتلتيكو مدريد، 38 نقطة.

5. إسبانيول، 33 نقطة.

6. ريال بيتيس، 28 نقطة.

7. سيلتا فيجو، 26 نقطة.

8. أتلتيك بلباو، 24 نقطة.

9. إلتشي، 22 نقطة.

10. خيتافي، 21 نقطة.

11. إشبيلية، 20 نقطة.

12. أوساسونا، 19 نقطة.

13.الافيس 19 نقطة.

14. رايو فاليكانو،، 19 نقطة.

15. ريال سوسيداد 18 نقطة.

16. ريال مايوركا، 18 نقطة.

17. جيرونا، 18 نقطة.

18. فالنسيا، 16 نقطة.

19. ريال أوفييدو، 11 نقطة.

20. ليفانتي، 10 نقاط.

