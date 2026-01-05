الإثنين 05 يناير 2026
الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان

حذرت منظمة الصحة العالمية من التزايد المستمر في ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، مؤكدة أنها من أخطر التحديات الصحية التي تواجه العالم، لما لها من تأثير مباشر على قدرة الأنظمة الصحية على علاج الأمراض المعدية وإنقاذ الأرواح.

المضادات الحيوية تستخدم لعلاج العدوى الناتجة عن البكتيريا


وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن المضادات الحيوية تستخدم لعلاج العدوى الناتجة عن البكتيريا وبعض الفطريات، إلا أن سوء استخدامها والإفراط في تناولها أدى إلى تطور قدرة الميكروبات على مقاومة تأثير الأدوية مع مرور الوقت، ما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة أو الوفاة.


أوضحت أن مقاومة المضادات الحيوية تحدث عندما تطور البكتيريا قدرتها على الصمود أمام الأدوية المصممة للقضاء عليها، وهو ما يحد من فاعلية العلاج ويطيل مدة المرض، ويرفع معدلات الانتشار والوفيات.


وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن من أبرز أسباب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية:
سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط في تناولها دون داع طبي.
 

تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب المختص.
 

عدم الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية.
 

ضعف تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.
 

بعد نقل تبعيته، وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بمستشفى التل الكبير (صور)

يدعم الصحة العقلية ويساعد على فقدان الوزن، 6 فوائد صحية للتفاح

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة ترشيد استخدام المضادات الحيوية، قبل فوات الأوان، وعدم تناولها إلا بوصفة طبية، مع الالتزام بالجرعات المقررة كاملة، إلى جانب تعزيز إجراءات النظافة والوقاية، والتوعية المجتمعية بخطورة هذه الظاهرة، حفاظا على فاعلية الأدوية.

الجريدة الرسمية