الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الكولومبي يتعهد بحمل السلاح لمواجهة ترامب

جوستافو بيترو، فيتو
جوستافو بيترو، فيتو
تعهد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الاثنين، بحمل السلاح مجددا في مواجهة تهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد اعتقال رئيس فنزويلا المجاورة في نهاية الأسبوع في عملية عسكرية.

وقال بيترو الذي كان عضو مجموعة مسلحة في الماضي وتعرض لإهانات وتهديدات من ترامب على مدى الأشهر الأخيرة، على منصة إكس “حلفت بألا ألمس سلاحا بعد الآن.. لكن من أجل الوطن، سأحمل السلاح مجددا”.

ورفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تاجر مخدرات.

بيترو يهاجم ترامب 

وقال بيترو على منصة إكس: "اسمي لا يظهر في الملفات القضائية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات. توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب".

وصرّح الرئيس الأمريكي في وقت سابق بأن عملية في كولومبيا مماثلة لتلك التي نُفذت في فنزويلا تبدو "فكرة جيدة"، متّهما بيترو بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة ومحذرا من أن الأخير "لن يستمر في منصبه لفترة طويلة".

وانتقد الرئيس الكولومبي بشدة العمل العسكري الذي تشنه إدارة ترامب في المنطقة، وندد بعملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "التي لا أساس قانونيا لها".

وبعدما حذره، السبت، بالقول إنه يجب أن "ينتبه لنفسه"، وصف ترامب نظيره الكولومبي بأنه "رجل مريض" و"يحب تعاطي الكوكايين".

ومنذ بداية ولاية دونالد ترامب الثانية، يتواجه الرئيسان بشكل منتظم بشأن قضايا مثل التعريفات الجمركية وسياسة الهجرة.

الرئيس الكولومبي ترامب فنزويلا رئيس فنزويلا كولومبيا

