بعد فنزويلا، ترامب يحذر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو من مصير مادورو

18 حجم الخط

فنزويلا، في تصعيد جديد بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتنفيذ القوات الأمريكية عملية عسكرية واسعة، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عليه توخي الحذر بشأن ما وصفه بـ”مصانع الكوكايين” في بلاده.

ترامب يتهم الرئيس الكولومبي بامتلاك مصانع كوكايين

وقال ترامب:“لدى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو مصانع كوكايين، وعليه أن يكون حذرًا”، في تصريح يُعد تحذيرًا غير مباشر يعكس استمرار تركيز الإدارة الأمريكية على قضايا المخدرات في المنطقة.

من جانبه قال بيت هيجيست، وزير الحرب: إن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على استخدام قوتها العسكرية الفتاكة في أي وقت وأي مكان حول العالم، مؤكدًا أن ما جرى في فنزويلا يعكس تفوقًا عسكريًا غير مسبوق.

وزير الحرب الأمريكي يتفاخر بعملية القوات فى فنزويلا

وأوضح هيجيست أن العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في فنزويلا تُعد عملية تاريخية، وتم تنفيذها “بشكل مثالي” من حيث التخطيط والتنفيذ وتحقيق الأهداف دون إخفاقات.



وأكد هيجيست أنه لا توجد دولة على وجه الأرض قادرة على تنفيذ عملية عسكرية مماثلة لتلك التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، مشددًا على أن العملية جسّدت أعلى درجات التنسيق بين الأفرع المختلفة للقوات المسلحة الأمريكية.

وأضاف أن ما حدث يمثل رسالة واضحة مفادها أن الجيش الأمريكي يمتلك الجاهزية الكاملة للتدخل السريع والحاسم متى رأت القيادة السياسية ضرورة لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.