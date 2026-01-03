السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد فنزويلا، ترامب يحذر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو من مصير مادورو

جوستافو بيترو، فيتو
جوستافو بيترو، فيتو
18 حجم الخط

فنزويلا، في تصعيد جديد بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتنفيذ القوات الأمريكية عملية عسكرية واسعة، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عليه توخي الحذر بشأن ما وصفه بـ”مصانع الكوكايين” في بلاده.

ترامب يتهم الرئيس الكولومبي بامتلاك مصانع كوكايين 

وقال ترامب:“لدى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو مصانع كوكايين، وعليه أن يكون حذرًا”، في تصريح يُعد تحذيرًا غير مباشر يعكس استمرار تركيز الإدارة الأمريكية على قضايا المخدرات في المنطقة.

من جانبه قال بيت هيجيست، وزير الحرب: إن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على استخدام قوتها العسكرية الفتاكة في أي وقت وأي مكان حول العالم، مؤكدًا أن ما جرى في فنزويلا يعكس تفوقًا عسكريًا غير مسبوق.

وزير الحرب الأمريكي يتفاخر بعملية القوات فى فنزويلا

وأوضح هيجيست أن العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في فنزويلا تُعد عملية تاريخية، وتم تنفيذها “بشكل مثالي” من حيث التخطيط والتنفيذ وتحقيق الأهداف دون إخفاقات.


وأكد هيجيست أنه لا توجد دولة على وجه الأرض قادرة على تنفيذ عملية عسكرية مماثلة لتلك التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، مشددًا على أن العملية جسّدت أعلى درجات التنسيق بين الأفرع المختلفة للقوات المسلحة الأمريكية.

وأضاف أن ما حدث يمثل رسالة واضحة مفادها أن الجيش الأمريكي يمتلك الجاهزية الكاملة للتدخل السريع والحاسم متى رأت القيادة السياسية ضرورة لذلك.

محمد على خير عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية والمتغطي بالصين وفرنسا عريان

الهجمات الأمريكية على فنزويلا تهدد أسعار النفط وتوقعات باضطراب السوق

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فنزويلا ترامب الرئيس الكولومبي مادورو الرئيس الفنزويلي الرئيس الأمريكى جوستافو بيترو الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

مواد متعلقة

وزير الحرب الأمريكي: يمكننا استخدام قدراتنا العسكرية الفتاكة في أي وقت ومكان

ترامب يكشف عن احتجاز مادورو وزوجته على متن سفينة

ترامب: اعتقلنا مادورو وشركاتنا النفطية ستذهب إلى فنزويلا

ترامب: أدرس إمكانية تولي ماريا كورينا ماتشادو قيادة المرحلة الانتقالية في فنزويلا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

بمساعدة جاسوس أمريكى بحكومة فنزويلا، نيويورك تايمز تكشف كواليس اعتقال مادورو وزوجته

تشكيل مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الواو و«أو» في الحديث عن قيام الليل بسورة المزمل؟ الإفتاء تجيب

حديث الإسراء والمعراج كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

المزيد
الجريدة الرسمية
ads