الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يهدد نائبة رئيس فنزويلا بمصير أسوأ من مادورو، ويطالب بضم جرينلاند

ديلسي رودريجيز مع
ديلسي رودريجيز مع وزير الدفاع الفنزويلي، فيتو
18 حجم الخط

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد، نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز، التى كلفت بتولى رئاسة الدولة بدفع "ثمن أكبر مما دفعه" نيكولاس مادورو، إن لم تتعاون مع الولايات المتحدة، كما كرر مطلبه بضم جزيرة جرينلاند.

ترامب يتوعد نائبة رئيس فنزويلا 

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، لن نتسامح مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز ما لم تقم بالأمر الصائب، ستدفع ثمنا باهظا للغاية، ربما حتى أكبر من مادورو نفسه".

 

وألمح ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، لإمكانية التعاون مع المسؤولين المتبقين من نظام مادورو، لكن بشرط أن يتخذوا ما اسموه بالخطوات "الصائبة"، ومنها السماح للشركات الأمريكية بالاستفادة من الاحتياطات النفطية الهائلة في فنزويلا.

وزير الخارجية الأمريكى يلوح بـ غزو فنزويلا برا

كما هدد وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق اليوم الأحد، بخيار الغزو البري لفنزويلا، مؤكدا استمرار الانتشار العسكري الواسع في منطقة الكاريبي وما سماه الحظر النفطي على البلاد.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكى لشبكة "سي بي إس"، إن إدارة الرئيس ترامب "لن تستبعد خيار القوات البرية في فنزويلا، ولكنها ستواصل الحظر النفطي عليها حتى نشهد تغييرات تخدم مصالح أمريكا والشعب الفنزويلي".

وأكد الرئيس الأمريكى ترامب أمس السبت أن بلاده ستتولى "إدارة" فنزويلا في مرحلة انتقالية، معتبرا أن "إعادة البناء في فنزويلا وتغيير النظام أيا كان ما تسمونه أفضل مما هو قائم الآن"، وحذر من أن كراكاس "قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكى".

بابا الفاتيكان: يجب احترام سيادة القانون في فنزويلا وقلبي مليء بالقلق

ليلة اعتقال مادورو، صور فضائية تكشف تدمير واشنطن منشآت عسكرية في فنزويلا

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب نائبة رئيس فنزويلا مادورو ديلسي رودريجيز نظام مادورو وزير الخارجية الأمريكي

مواد متعلقة

المحكمة العليا في فنزويلا تكلف نائبة الرئيس بتولي صلاحيات الرئاسة مؤقتا

وزير خارجية فنزويلا يصف الهجوم الأمريكي واختطاف مادورو بالعمل البربري ويوجه نداء لدول العالم

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أسعار النفط واحتياطيات فنزويلا

رئيس الوزراء الإسباني: التدخل الأمريكي فى فنزويلا يخالف القانون الدولي ولن نعترف به

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، الكاميرون يتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على سندرلاند بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الهلال يتخطى ضمك بثنائية ويتصدر الدوري السعودي

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من القرآن والسنة، الإفتاء توضح الفرق بين الرشوة والبقشيش

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري: الخلع عبر المحاكم ودون موافقة الزوج صحيح شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية