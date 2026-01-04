ترامب يهدد نائبة رئيس فنزويلا بمصير أسوأ من مادورو، ويطالب بضم جرينلاند

18 حجم الخط

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد، نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز، التى كلفت بتولى رئاسة الدولة بدفع "ثمن أكبر مما دفعه" نيكولاس مادورو، إن لم تتعاون مع الولايات المتحدة، كما كرر مطلبه بضم جزيرة جرينلاند.

ترامب يتوعد نائبة رئيس فنزويلا

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، لن نتسامح مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز ما لم تقم بالأمر الصائب، ستدفع ثمنا باهظا للغاية، ربما حتى أكبر من مادورو نفسه".

وألمح ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، لإمكانية التعاون مع المسؤولين المتبقين من نظام مادورو، لكن بشرط أن يتخذوا ما اسموه بالخطوات "الصائبة"، ومنها السماح للشركات الأمريكية بالاستفادة من الاحتياطات النفطية الهائلة في فنزويلا.

وزير الخارجية الأمريكى يلوح بـ غزو فنزويلا برا

كما هدد وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق اليوم الأحد، بخيار الغزو البري لفنزويلا، مؤكدا استمرار الانتشار العسكري الواسع في منطقة الكاريبي وما سماه الحظر النفطي على البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكى لشبكة "سي بي إس"، إن إدارة الرئيس ترامب "لن تستبعد خيار القوات البرية في فنزويلا، ولكنها ستواصل الحظر النفطي عليها حتى نشهد تغييرات تخدم مصالح أمريكا والشعب الفنزويلي".

وأكد الرئيس الأمريكى ترامب أمس السبت أن بلاده ستتولى "إدارة" فنزويلا في مرحلة انتقالية، معتبرا أن "إعادة البناء في فنزويلا وتغيير النظام أيا كان ما تسمونه أفضل مما هو قائم الآن"، وحذر من أن كراكاس "قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكى".

