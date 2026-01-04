الأحد 04 يناير 2026
خارج الحدود

وزير خارجية أمريكا: «نظام الحكم في كوبا مش عاجبنا»

روبيو، فيتو
روبيو، فيتو
وجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحذيرا لقادة كوبا في أعقاب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أن واشنطن ليست معجبة بالنظام الكوبي.

 

روبيو يجدد تحذيره لحكومة كوبا بعد اعتقال مادورو

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، قال روبيو: "تشكل الحكومة الكوبية مشكلة كبيرة، وهي في ورطة كبيرة. ولا أظن أن من الخفي أننا لسنا من أشد المعجبين بالنظام الكوبي".

 

واتهم روبيو كوبا بأنها "يديرها رجال غير أكفاء ومصابون بالشيخوخة" على حد وصفه، وادعى أن حراس مادورو  وأجهزة المخابرات في فنزويلا بأنها كانت "مليئة بالكوبيين"، وأن "هذه الجزيرة  استولت على فنزويلا".

 

كوبا تنتقد الهجوم الأمريكي على فنزويلا 

وقال وزير الخارجية الأمريكى، في بعض الحالات، إحدى أكبر المشكلات التي يواجهها الفنزويليون هي أنه يتعين عليهم إعلان الاستقلال عن كوبا. لقد حاولوا أساسا استعمارها من وجهة نظر أمنية. لذا، نعم، انظروا، إذا كنت أعيش في هافانا وكنت في الحكومة، سأشعر بالقلق على الأقل قليلا".

وجاءت تصريحات روبيو بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته "تريد أن تحيط نفسها بجيران صالحين"، لكنه وصف كوبا بأنها "دولة فاشلة لا تبلي حاليا بلاء حسنا".

وردا على ذلك، أدان المسؤولون الكوبيون العملية الأمريكية ووصفوها بـ"عمل إرهاب دولة"، وكتب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز بارييا على منصة "إكس" أن بلاده تدين "العدوان العسكري للولايات المتحدة ضد فنزويلا وخطف رئيسها الشرعي نيكولاس مادورو موروس وزوجته".

وأصدرت الحكومة الكوبية بيانا حذرت فيه من أن الخطوة الأمريكية ستكون مزعزعة للاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن جميع دول المنطقة يجب أن تبقى في حالة تأهب، حيث يهدد الخطر الجميع.

بعد تهديدات ترامب، 30 ألف جندي كولومبي يتمركزون على الحدود مع فنزويلا

فنزويلا وسلاح حماس ومظاهرات إيران، نتنياهو يربك المشهد بتصريحات حول الملفات الحرجة

 

 

