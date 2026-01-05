قيادي ناصري: ترامب ينتهك القانون الدولي ويهدف للهيمنة على الثروات الطبيعية الفنزويلية

18 حجم الخط

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، أن ما وصفها بـ"التصرفات الترامبية" في فنزويلا تمثل انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي، واعتقال الرئيس مادورو وزوجته يشكل جريمة تجمع بين العدوان على دولة ذات سيادة، وانتهاك لحصانة رئيس دولة، والخطف الدولي.

العملية الأمريكية ليست أمنية محدودة بل هي حرب احتلال شاملة تستهدف ثروات فنزويلا

وأكد فى تصريح لفيتو أن العملية الأمريكية ليست أمنية محدودة بل هي حرب احتلال شاملة تستهدف ثروات فنزويلا، مشيرا إلى أن قوات دلتا الأمريكية نفذت اعتقال مادورو بعد قصف منشآت عسكرية ومنزل وزير الدفاع، وبالتالى الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تمثل دور البلطجى على دول العالم دون اكتراث بالقانون الدولى الذى أصبح يطبق بميكاليين خاصة وأنه لا يوجد مبرر لما يفعلة تلارامب سوى السعى للسيطرة على النفط الفنزويلى

ترامب اعترف أن هدفه السيطرة على الثروات الطبيعية الفنزويلية

وواصل حديثه قائلا: إن ترامب اعترف صراحة في 16 ديسمبر الماضى أن هدفه السيطرة على الثروات الطبيعية الفنزويلية، خاصة أكبر احتياطي نفطي في العالم، وهذا يؤكد أن العدوان دوافعه استعمارية اقتصادية بحتة، وبالتالى ضرورى تحرك المجتمع الدولى لأن الدفاع عن سيادة فنزويلا اليوم هو دفاع عن سيادة كل البلاد من القادم، لافتا إلى أن ما حدث لمادورو يمكن أن يحدث لأي رئيس يرفض الخضوع للهيمنة الأمريكية، خاصة وأن فشل مجلس الأمن المتكرر يساعد على انهيار النظام الدولي العالمي، وأن العالم بات يرى أن القانون الدولي أصبح ينفذ على البعض دون البعض الآخر.

