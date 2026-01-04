نيوكاسل يفوز علي كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، حقق فريق نيوكاسل الفوز على نظيره كريستال بالاس، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وسجل فريق نيوكاسل هدفا في الدقيقة 20 لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني نجح نيوكاسل في تسجيل هدفين عن طريق جيماريش في الدقيقة 71 ومالك ثياو في الدقيقة 78.

وبتلك النتيجة يحتل فريق نيوكاسل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

تشكيل نيوكاسل ضد كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس أمام نيوكاسل

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 20

يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا صاحب الوصافة و7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث قبل مباراة الأخير اليوم أمام تشيلسي في ختام الجولة العشرين.

وتختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 6 مباريات على رأسهم قمة مانشستر سيتي ضد تشيلسي وفولهام ضد ليفربول.

