أبرزها رحيل صلاح وألفية رونالدو.. 6 أحداث كروية مدوية منتظرة في 2026.. صراع ثلاثي على الكرة الذهبية.. من سيحرز لقب كأس العالم؟

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم العديد من الأحداث الكروية الهامة في العام الجديد الحالي 2026، والذي سيشهد بطولات كبرى على رأسها نسخة كأس العالم التي تقام في شهر يونيو المقبل في ضيافة 3 دول لأول مرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

كما تتجه الأنظار إلى العديد من النجوم البارزين حول العالم بشأن مستقبلهم في العام الحالي على غرار محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، بخلاف سباق الحصول على الكرة الذهبية 2026.

بطل كأس أمم أفريقيا المُنتظر

يشهد العام الحالي تحديد هوية بطل كأس أمم أفريقيا في ختام منافسات الكان يوم 18 يناير الجاري والتي تقام في المغرب.

وينطلق دور الـ16 في أمم أفريقيا، غدا السبت، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات أول أمس الأربعاء.

إنجاز الـ1000 هدف ينتظر كريستيانو رونالدو

اقترب النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي من الوصول إلى إنجاز فريد بتسجيل ألف هدف في مسيرته الكروية.

وقطع رونالدو خطوات واسعة نحو الوصول إلى هذا الإنجاز بعدما سجل 957 هدفا ويتبقى له إحراز 43 هدفا وهو ما قد يتحقق في العام الحالي.

وسجل الدون في العام 2025 مع منتخب البرتغال ونادي النصر 41 هدفا، وبالتالي فإن النجم البرتغالي يبدو في طريقه للوصول إلى الألفية في العام الحالي.

رحيل محمد صلاح المُرتقب عن ليفربول

يترقب أيضا عشاق نادي ليفربول الإنجليزي حسم مصير نجمه المصري محمد صلاح الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الريدز رغم تجديد عقده حتى صيف 2027.

ودخل صلاح في صدام مع مدربه الهولندي أرني سلوت بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء خلال 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، ما فجر ثورة غضبه وخرج بتصريحات نارية عقب لقاء ليدز يونايتد.

وتسببت تصريحات محمد صلاح في استبعاده من جانب ناديه من قائمة مباراة إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا قبل أن يعود للمشاركة أمام ليدز يونايتد.

وتحيط الشكوك حول مستقبل صلاح في ظل اهتمام بعض الأندية السعودية بضمه في شهر يناير الجاري.

ومن ثم قد تشهد الانتقالات الشتوية الجارية خطوة جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح أو في الصيف المقبل على أقصى تقدير.

صدام ميسي ويامال في قطر بـ كأس فيناليسما

يشهد ملعب لوسيل في قطر، يوم 27 مارس المقبل مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب إسبانيا بطل أوروبا بقيادة نجمه لامين يامال ومنتخب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، في كأس الفيناليسما الذي يجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية على مستوى المنتخبات.

بطل كأس العالم 2026

تنطلق نسخة جديدة من بطولة كأس العالم في العام الحالي بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، بعد أن توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في الأراضي القطرية بقيادة النجم ليونيل ميسي.

وسيكون الصراع شرسا في النسخة القادمة بالمونديال بين عدة منتخبات على رأسها البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو والبرازيل بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي وأيضًا منتخب الأرجنتين حامل اللقب وإسبانيا بطل أوروبا ومنتخب إنجلترا.

سباق الكرة الذهبية 2026

الحدث الآخر يتمثل في حسم سباق الكرة الذهبية 2026 وهي الجائزة التي توج بها النجم الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في العام الماضي.

ويبدو الصراع مشتعلًا في العام الحالي بين الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني والنرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ولامين يامال نجم برشلونة الإسباني.

