مصرع طالب في مشاجرة بقرية الرملة ببنها

18 حجم الخط

لقي طالب يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه في مشاجرة بقرية الرملة بدائرة مركز بنها بـمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع طالب في مشاجرة بالقليوبية

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من الإسعاف بوقوع مشاجرة ووجود حالة وفاة في منزل تحت الإنشاء بقرية الرملة ببنها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

بالفحص، تبين وجود جثة لطالب يُدعى محمد ي.م.ن (17 عامًا)، مصاب بجرح ذبحي، في واقعة تحمل شبهة جنائية مع ادعاء التعدي من آخرين بقرية الرملة مركز بنها.

نقل جثة طالب لقي مصرعه في مشاجرة بالقليوبية

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الحادث، وسماع أقوال الشهود، والعمل على تحديد وضبط المتورطين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه وظروفه.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الطالب نشبت بينه وبين عدد من زملائه مشاجرة على إثرها قاموا بقتله، فيما تجري التحقيقات للتوصل إلى الأسباب ضبط المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.