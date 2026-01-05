لعنة الميراث، تفاصيل مقتل خفير وإصابة شقيقه على يد شقيقهما بالقليوبية

18 حجم الخط

كشفت التحقيقات في قضية مقتل أخ على يد شقيقه بسبب خلافات الميراث بقرية مشتهر التابعة لمركز شرطة طوخ بـ محافظة القليوبية، أن المتهم يعمل تاجر مواشي، واستولى على النصيب الأكبر من تركة والده المتوفى منذ أربع سنوات، رغم تمتعه بثراء ملحوظ، إلا أن الطمع أعماه ودفعه إلى ارتكاب الجريمة، في واقعة مأساوية هزّت أهالي القرية.

قال نجل المجني عليه، في واقعة الخلافات الأسرية بسبب الميراث بقرية مشتهر التابعة لـ مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية: إن عمه هو المتهم بإنهاء حياة والده، بعدما أطلق عليه عيارًا ناريًا إثر نزاع نشب بينهما حول قطعة أرض محل خلاف ميراثي.

وأضاف نجل المجني عليه أن والده كان يطالب بحقه الشرعي في الميراث، إلا أن الخلافات تطورت إلى اعتداء مسلح أسفر عن مصرع والده، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة ضبط الجناة وتحقيق القصاص العادل واسترداد حق والده.

ومن جانبها، أوضحت زوجة المجني عليه، في واقعة مقتل شقيق على يد شقيقه بسبب الميراث، أنها علمت بالحادث عبر اتصال هاتفي، مؤكدة أن المتهمين ترصدوا لزوجها أثناء توجهه إلى عمله بأرضه الزراعية، وأطلقوا عليه عيارًا ناريًا أصابه إصابة قاتلة أودت بحياته في الحال.

وأضافت الزوجة أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا يفيد بمقتل زوجها، مطالبةً الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والقصاص العادل، وتوقيع أقصى العقوبة على الجناة.

محامي المجني عليه يكشف تفاصيل الواقعة

وفي السياق ذاته، كشف محامي المجني عليه أن الواقعة بدأت بمشاجرة نشبت بين الأشقاء بسبب نزاع على الميراث، تطورت إلى استخدام السلاح الناري، ما أسفر عن وفاة المجني عليه وإصابة آخرين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط أحد المتهمين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليًا لضبط باقي المتورطين.

إطلاق نار داخل قرية مشتهر طوخ

البداية عندما شهدت قرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، أسفرت عن مصرع خفير وإصابة شقيقه بطلقات نارية، على يد شقيقهما الثالث، إثر خلافات عائلية نشبت بينهم بسبب الميراث، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى بنها التعليمي، وحرر محضر بالواقعة.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقوا إخطارًا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بوقوع إطلاق نار داخل قرية مشتهر، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو «ماجد» (43 عامًا)، يعمل خفيرًا، مصابًا بطلق ناري أودى بحياته، كما أُصيب شقيقه الثاني «وليد» (47 عامًا) بطلق ناري، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو الشقيق الثالث«خطاب»، حيث تطورت الخلافات حول الميراث من مشادة كلامية إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على إطلاق أعيرة نارية صوب شقيقيه، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لضبط باقي المتورطين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

