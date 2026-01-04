التصريح بدفن غفير قتل على يد شقيقه بسبب الميراث بالقليوبية

18 حجم الخط

صرحت النيابة بدفن جثة خفير قتل على يد شقيقه بقرية مشتهر مركز طوخ بـمحافظة القليوبية فيما أصيب أيضا شقيقه الآخر بطلقات نارية، إثر خلافات نشبت بينهم حول الميراث، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى بنها التعليمي، وحرر محضر بالواقعة.

الدم بقى مياه.. التصريح بدفن غفير لقي مصرعه على يد شقيقه بسبب الميراث بالقليوبية

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بمقتل شخص وإصابة آخر بطلقات نارية داخل قرية مشتهر.

وعلى الفور، ضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو "ماجد"، 43 سنة، يعمل خفيرًا، مصابًا بطلق ناري أودى بحياته، وإصابة شقيقه الثاني "وليد"، 47 سنة، بطلق ناري، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها التعليمي.

أخ يقتل شقيقه بسبب الخلاف على الميراث بالقليوبية

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة هو شقيقهما الثالث المدعو "خطاب"، وذلك على خلفية خلافات عائلية نشبت بينهما بسبب الميراث، تطورت من مشادة كلامية إلى مشاجرة، أقدم على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب شقيقيه، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

