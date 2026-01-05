إصابة طالبين في مشاجرة بالقليوبية

الإثنين 05 يناير 2026
شهدت قرية المنشأة الصغرى التابعة لدائرة مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية؛ إصابة شابين بطعنات نافذة، على يد شخصين، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة داخل ملعب لكرة القدم.

المشدد 15 سنة لشقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحويل قرية "القلج" إلى مدينة مستقلة

مشاجرة بالسلاح الأبيض بين طلاب ثانوية عامة تنتهي بإصابة اثنين بالقليوبية

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع المشاجرة، حيث كشفت التحريات أن خلافًا نشب بين أربعة طلاب بالثانوية العامة، تطور إلى اعتداء بالأيدي، قبل أن يقوم أحدهم باستخدام سلاح أبيض «مطواة».

إصابة شابين بالثانوية العامة في مشارجة بالقليوبية 

وأسفر الاعتداء عن إصابة أحد الشابين بطعنة في القدم وحالته مستقرة بمستشفي كفر شكر   بينما أصيب الآخر بطعنة نافذة في البطن، نُقل على إثرها إلى غرفة العمليات في حالة حرجة.

كشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين 4 شباب طلاب بالثانوية العامة بقرية المنشأة الصغري  دائرة مركز  ومدينة كفر شكر داخل ملعب كرة القدم تطورت إلي مشاجرة بالايدى قام علي اثرها احدهما باستخراج سلاح ابيض مطواة وإصابة الاول بطعنة بالقدم، وحالته مستقرة وإصابة الاخر بطعنة نافذة بالبطن وتم دخوله غرفة العمليات في حالة خطيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهمين وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، مع صدور توجيهات بسرعة ضبط المتهمين، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين.

 

