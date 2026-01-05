إصابة طالبين في مشاجرة بالقليوبية

18 حجم الخط

شهدت قرية المنشأة الصغرى التابعة لدائرة مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية؛ إصابة شابين بطعنات نافذة، على يد شخصين، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة داخل ملعب لكرة القدم.

مشاجرة بالسلاح الأبيض بين طلاب ثانوية عامة تنتهي بإصابة اثنين بالقليوبية

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع المشاجرة، حيث كشفت التحريات أن خلافًا نشب بين أربعة طلاب بالثانوية العامة، تطور إلى اعتداء بالأيدي، قبل أن يقوم أحدهم باستخدام سلاح أبيض «مطواة».

إصابة شابين بالثانوية العامة في مشارجة بالقليوبية

وأسفر الاعتداء عن إصابة أحد الشابين بطعنة في القدم وحالته مستقرة بمستشفي كفر شكر بينما أصيب الآخر بطعنة نافذة في البطن، نُقل على إثرها إلى غرفة العمليات في حالة حرجة.

كشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين 4 شباب طلاب بالثانوية العامة بقرية المنشأة الصغري دائرة مركز ومدينة كفر شكر داخل ملعب كرة القدم تطورت إلي مشاجرة بالايدى قام علي اثرها احدهما باستخراج سلاح ابيض مطواة وإصابة الاول بطعنة بالقدم، وحالته مستقرة وإصابة الاخر بطعنة نافذة بالبطن وتم دخوله غرفة العمليات في حالة خطيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهمين وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، مع صدور توجيهات بسرعة ضبط المتهمين، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.