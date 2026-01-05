الإثنين 05 يناير 2026
اقتصاد

البورصة تخسر 25 مليار جنيه بختام تعاملات ثاني جلسات العام

البورصة
البورصة
 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وسجل رأس المال السوقى تراجعا عند 2.934 تريليون جنيه لتخسر نحو 25 مليار جنيه.  

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54%  عند مستوى 40676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 50061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5%  عند مستوى 18505 نقاط، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.14%  عند مستوى 4532 نقطة. 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 12905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 17098 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت قد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد أولى جلسات العام 2026، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 40898 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 50440 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13099 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17343 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

آخر جلسات عام 2025

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات آخر جلسات العام 2025. وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.995 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 41828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51568 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 19022 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 17425 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة  .

