عمل الإسماعيلية تطلق دورة تدريبية على مهنة الخياطة بمركز التدريب المهني

18 حجم الخط

أطلقت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، فعاليات الدورة التدريبية على مهنة الخياطة بمركز التدريب المهني بمدينة المستقبل التابع للمديرية، بمشاركة ٢٤ متدربًا من أبناء المحافظة.

الهدف من عقد الدورة

وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين المهارات الأساسية والمتقدمة في مهنة الخياطة وتأهيلهم لسوق العمل.

جانب من الدورة التدريبية، فيتو

تنفيذ خطة المديرية خلال المرحلة الحالية

وأكد الدكتور أيمن شعبان، مدير عام مديرية العمل، في محافظة الإسماعيلية، على أن هذه الفعاليات تمثل أحد المحاور الأساسية لخطة المديرية خلال المرحلة الحالية، والتي تستهدف تقديم التدريب المهني والدعم الفني للفئات المستهدفة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مع تنويع التخصصات التدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

جانب من الدورة التدريبية، فيتو

ومن جانبها، أوضحت دعاء السيد، مديرة مركز التدريب المهني بمدينة المستقبل، أن المركز يشهد إقبالًا ملحوظًا من المتدربين، مؤكدة توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ برامج تدريبية عملية متكاملة، تحت إشراف مدربين متخصصين وذوي خبرة.

جانب من الدورة التدريبية، فيتو

تأتي هذه الدورة تنفيذًا لخطة المحافظة الهادفة إلى تفعيل دور مراكز التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا وفتح آفاق جديدة للعمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو الالتحاق بوظائف فنية بمختلف القطاعات.

جانب من الدورة التدريبية، فيتو

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن التوسع في برامج التدريب المهني ورفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وبخاصة مه انطلاق العشرات من المشروعات بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية.

