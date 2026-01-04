محافظ الإسماعيلية يتابع جهود توزيع لحوم "صك الإطعام" على الأسر الأولى بالرعاية

18 حجم الخط

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، باستلام ٢ طن لحوم، للتوزيع بـ ٨ إدارات تابعة للتضامن الاجتماعي هي مركز الإسماعيلية، مدينة الإسماعيلية، فايد، أبوصوير، القصاصين، التل الكبير، القنطرة غرب، والقنطرة شرق؛ لتوزيعها بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسماعيلية.

وصول الدعم لمستحقيه

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على وصول كل الدعم لمستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، ما يساهم في توفر الحماية المجتمعية لهم.

إرسال طنين من لحوم الصكوك

وأكد الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أنه تم إرسال طنى من لحوم "صكوك الأوقاف" من الوزارة، وتسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

ومن جانبها أشارت مها الحفناوي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية بأنه تم حصر وتوزيع اللحوم لمستحقي الدعم ومن الأسر الأولى بالرعاية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للتحقق من وصول الدعم لمستحقيه.

وتواصل مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ حزمة من التدخلات الاجتماعية الداعمة على مستوى المحافظة، ضمن مبادرة “الخير”.

توزيع بطاطين وأغطية على الأسر الأولى بالرعاية

وقامت المديرية بتوزيع بطاطين على ٥٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية كمرحلة أولي بمناطق أبوعطوة، ونفيشة، والإغاثة، والشيخ زايد، وذلك استنادًا إلى قاعدة البيانات المعتمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية

كما تم توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية على عدد من الكنائس لتتولى توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لديها، في إطار التنسيق المجتمعي وتكامل الأدوار.

