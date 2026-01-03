محافظ أسيوط يتفقد اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير التصويت بجولة الإعادة (فيديو)

18 حجم الخط

تفقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عددا من اللجان الانتخابية بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام سير عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الثلاث التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادتها.. رافقه خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

توافر التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم

تابع محافظ أسيوط إجراءات دخول الناخبين والتأكد من توافر التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب الاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وعدم وجود أية معوقات تؤثر على عملية التصويت، واطلع على مستوى التنظيم داخل المقار الانتخابية ومحيطها.

وخلال الجولة، أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر حرص محافظة أسيوط على توفير بيئة انتخابية ميسرة وآمنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية طوال فترة الانتخابات، مع جاهزية فرق العمل للتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المتابعة الميدانية تأتي بالتوازي مع عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن رصد الموقف الانتخابي لحظة بلحظة في جميع اللجان، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم.

وأوضح المحافظ أنه تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإضاءة والتهوية، وتوافر مصادر الكهرباء الاحتياطية، ووسائل الحماية المدنية، فضلًا عن تنظيم محيط اللجان لتيسير حركة الناخبين ومنع التكدسات.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن العملية الانتخابية تسير في أجواء هادئة ومستقرة، وتحت إشراف قضائي كامل، مع التزام المحافظة بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، والعمل على توفير الدعم الفني والتنظيمي فقط دون تدخل في مجريات التصويت.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

