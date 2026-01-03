السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير التصويت بجولة الإعادة (فيديو)

إعادة الانتخابات
إعادة الانتخابات بدوائر أسيوط،فيتو
18 حجم الخط

تفقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عددا من اللجان الانتخابية بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام سير عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الثلاث التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادتها.. رافقه خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

 

توافر التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم

تابع محافظ أسيوط إجراءات دخول الناخبين والتأكد من توافر التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب الاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وعدم وجود أية معوقات تؤثر على عملية التصويت، واطلع على مستوى التنظيم داخل المقار الانتخابية ومحيطها.

 

وخلال الجولة، أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر حرص محافظة أسيوط على توفير بيئة انتخابية ميسرة وآمنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية طوال فترة الانتخابات، مع جاهزية فرق العمل للتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المتابعة الميدانية تأتي بالتوازي مع عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن رصد الموقف الانتخابي لحظة بلحظة في جميع اللجان، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم.

وأوضح المحافظ أنه تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإضاءة والتهوية، وتوافر مصادر الكهرباء الاحتياطية، ووسائل الحماية المدنية، فضلًا عن تنظيم محيط اللجان لتيسير حركة الناخبين ومنع التكدسات.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن العملية الانتخابية تسير في أجواء هادئة ومستقرة، وتحت إشراف قضائي كامل، مع التزام المحافظة بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، والعمل على توفير الدعم الفني والتنظيمي فقط دون تدخل في مجريات التصويت.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الانتخابات بدائرة شرق ويتابع عملية التصويت

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الشبكة الوطنية للطوارئ اللواء هشام أبوالنصر اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب محافظ أسيوط محافظة اسيوط

مواد متعلقة

جامعة أسيوط الأهلية: العيادة الطبية جاهزة لاستقبال الطلاب خلال فترة الامتحانات

انتخابات النواب، انتظام عملية التصويت في 3 دوائر بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة استعدادا لجولة الإعادة بـ3 دوائر انتخابية (فيديو)

اندلاع حريق بمديرية الطب البيطري بأسيوط

صحة أسيوط تحيل مدير مستشفى الغنايم ومسئولي الإدارة بصدفا المركزي للتحقيق وخصم حافز المتابعة

صحة أسيوط: تجهيز مستشفى الرمد لإجراء عمليات زرع القرنية للمرة الأولى بالصعيد

بالبالونات وقبعة سانتا كلوز، زحام في شوارع أسيوط احتفالا بالعام الجديد 2026 (فيديو)

تعليم أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية لمركز "إبداع" للحرف اليدوية والتراثية

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

فنزويلا بين انهيار العملة والتضخم المرتفع والارتهان للنفط

الأهلي يرد علي تصريحات كوليبالي وفيفا تنصف النادي (تقرير)

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

نتائج مباريات اليوم السبت في الجولة 17 من دوري المحترفين

انتخابات النواب، طوابير أمام لجنة جواهر ببولاق الدكرور عقب انتهاء استراحة القضاة (فيديو وصور)

كوليبالي يكشف كواليس هروبه من الأهلي: الأحمر احتجز جواز سفري

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

تفسير حلم كسر الزجاج في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل الأسرية

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads