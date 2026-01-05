قواعد تقديم الشيكولاتة للأطفال حفاظا على صحتهم

18 حجم الخط

الشيكولاتة من الحلوى الشهيرة والمحبوبة لدى الأطفال لمذاقها المميز، وعشقها الصغار كثيرا لدرجة قد تصل إلى الإدمان ما يؤثر على مناعتهم وصحتهم بشكل عام.

وتحرص بعض الأمهات على تقديم الشيكولاتة بحذر وبمواعيد محددة للصغار حفاظا على صحتهم وتركيزهم وأدائهم على مدار اليوم، لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكريات والدهون والسعرات الحرارية.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الشيكولاتة ليست جزءًا أساسيا من غذاء الطفل ويجب أن تكون في حدود قليلة ومراقبة، لأنها تحتوي على سكر مضاف وأحيانا كافيين.

قواعد تقديم الشيكولاتة للأطفال

وأضاف شبيب، أن من قواعد تقديم الشيكولاتة للأطفال:-

من عمر 0–2 سنة، لا تقدم شيكولاتة منتظمة للأطفال دون سنتين، حيث يجب تجنب السكر المضاف والكافيين نهائيا في هذه المرحلة.

من عمر 2–5 سنوات، إذا قدمت الشيكولاتة، فلتكن بكميات صغيرة جدا جدا كجزء من وجبة حتى لا يتجاوز الطفل حد السكر الموصى به يوميا 10% من السعرات.

من عمر 6–12 سنة، الأفضل اختيار الشيكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو عالية لأنها أقل سكر وأكثر فوائد لأن بها مضادات أكسدة، ولكن بكميات صغيرة مثلا من 10–20 جرام، فى اليوم أو أقل حسب نشاط الطفل.

وتابع، يجب تحديد سكر إضافي للأطفال قليل جدا في النظام الغذائي، لأن السكر الزائد مرتبط بالسمنة وتسوس الأسنان ومشاكل صحية لاحقة، لذا يجب تقديم الشيكولاته كجزء من وجبة أو بعد نشاط بدني وليس بدل وجبة غذائية متوازنة، مع ضرورة اختيار أنواع صحية وأقل مكونات صناعية، مع متابعة نسبة الكافيين الموجود بها لأنه قد يؤثر على نوم وتركيز الطفل.

ونصح الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى الأطفال، أنه يجب عدم جعل الشيكولاتة عادة يومية، بل نستبدلها بالفواكه، والحبوب، والبروتين، والحليب بدون سكر مضاف، وجعلهم أساس النظام الغذائي لطفلك.

