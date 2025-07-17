خريطة حركة المرور اليوم بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس 17 يوليو 2025، حالة من الانسياب المروري الملحوظ، مع تباطؤ جزئي في بعض المناطق بسبب الكثافات الصباحية المعتادة وأعمال تطوير البنية التحتية.

انتظام واضح في الحركة المرورية

وتابعت غرفة عمليات المرور، سير الحركة المرورية داخل العاصمة، حيث انتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم، وكوبري أكتوبر، وشارع رمسيس، وكذلك في مناطق وسط البلد، مع وجود انتشار مكثف من رجال المرور لتنظيم السيارات ومنع التكدسات.

كما سُجل تحسن ملحوظ في محور الأوتوستراد وكورنيش النيل باتجاه التحرير والمعادي، في حين شهد نفق الأزهر سيولة مرورية تامة دون أعطال أو حوادث تُذكر.

سيولة عامة وتباطؤ في شارع الهرم

أما في محافظة الجيزة، فقد رصدت الأجهزة المرورية انسيابًا عامًا في محاور 6 أكتوبر، والدائري، ومحور صفط اللبن، مع تباطؤ محدود في شارع الهرم بمنطقة المريوطية، نتيجة أعمال إنشاء مترو الأنفاق التي تشهدها المنطقة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف التواجد الميداني وتسيير خدمات مرورية بالقرب من مناطق الأعمال، لتخفيف الضغط وتوجيه السيارات للطرق البديلة.

استعدادات الإدارة العامة للمرور

أكدت الإدارة العامة للمرور استمرار جهودها في انتشار فرق الإغاثة على المحاور السريعة، متابعة حركة السيارات من خلال كاميرات المراقبة، التدخل السريع حال حدوث أعطال أو حوادث.

وخصصت الإدارة الرقم 01221110000 لتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة.

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