كثافات متحركة، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية

18 حجم الخط

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم السبت، انتظامًا نسبيًّا في حركة السير بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وانتشار الخدمات المرورية على المحاور الرئيسية لتحقيق السيولة وتيسير الحركة.

القاهرة

انتظمت الحركة المرورية على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر، مع سيولة ملحوظة بمناطق وسط المدينة، فيما ظهرت كثافات متحركة في بعض الشوارع الحيوية بالتزامن مع ذروة الصباح، وتم التعامل معها فورًا من خلال التواجد المروري.

الجيزة

وشهدت شوارع الدقي والعجوزة وشارع السودان وحي جامعة الدول العربية كثافات متوسطة متحركة، بينما سادت السيولة بمحاور الصف وأكتوبر وطريق الواحات، مع استمرار المتابعة لضبط أي معوقات مرورية.

القليوبية

سجل الطريق الزراعي القاهرة-الإسكندرية كثافات مرورية ملحوظة في الاتجاه القادم إلى القاهرة، خاصة بمناطق مداخل المدن، بينما سادت سيولة نسبية بباقي الطرق والمحاور داخل المحافظة.

استمرار المتابعة المرورية

وتواصل الإدارة العامة للمرور نشر الخدمات والارتكازات الميدانية، مع سرعة التعامل مع الأعطال والحوادث الطارئة، للحفاظ على انسيابية الحركة وتقليل التكدسات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.