حوادث

كثافات متحركة، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية

حالة المرور
حالة المرور
شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم السبت، انتظامًا نسبيًّا في حركة السير بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وانتشار الخدمات المرورية على المحاور الرئيسية لتحقيق السيولة وتيسير الحركة.

القاهرة

انتظمت الحركة المرورية على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر، مع سيولة ملحوظة بمناطق وسط المدينة، فيما ظهرت كثافات متحركة في بعض الشوارع الحيوية بالتزامن مع ذروة الصباح، وتم التعامل معها فورًا من خلال التواجد المروري.

الجيزة

وشهدت شوارع الدقي والعجوزة وشارع السودان وحي جامعة الدول العربية كثافات متوسطة متحركة، بينما سادت السيولة بمحاور الصف وأكتوبر وطريق الواحات، مع استمرار المتابعة لضبط أي معوقات مرورية.

القليوبية

سجل الطريق الزراعي القاهرة-الإسكندرية كثافات مرورية ملحوظة في الاتجاه القادم إلى القاهرة، خاصة بمناطق مداخل المدن، بينما سادت سيولة نسبية بباقي الطرق والمحاور داخل المحافظة.

استمرار المتابعة المرورية

وتواصل الإدارة العامة للمرور نشر الخدمات والارتكازات الميدانية، مع سرعة التعامل مع الأعطال والحوادث الطارئة، للحفاظ على انسيابية الحركة وتقليل التكدسات.

