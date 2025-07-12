السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم، خريطة حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

حالة المرور
حالة المرور

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت، استقرارًا نسبيًا في الحركة المرورية، مع تسجيل بعض الكثافات المحدودة.

حالة المرور اليوم السبت 12 يوليو 2025

ورصدت المتابعة الميدانية، حالة المرور على  كوبري 6 أكتوبر، ومحور 26 يوليو، وشارع كورنيش النيل سيولة مرورية واضحة في الاتجاهين، وسط انتشار رجال المرور لتنظيم الحركة ومواجهة أي أعطال أو حوادث محتملة.

وفي المقابل، رُصدت كثافات مرورية محدودة أعلى كوبري الجلاء باتجاه وسط البلد، وكذلك في محيط جامعة القاهرة وشارع مراد، بالإضافة إلى بطء مروري في مناطق رمسيس، نفق الأزهر، وصلاح سالم خلال الفترات الصباحية.

ونصحت الإدارة العامة للمرور المواطنين باتباع تعليمات رجال المرور، واللجوء إلى الطرق البديلة مثل محور المشير طنطاوي، ونفق الزهراء، ومحور عمر بن العاص فى حال الزحام المرورى.

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وتواصل الإدارة العامة للمرور، استمرار العمل بالخطة اليومية لمتابعة الحالة المرورية من خلال الغرف المركزية، والتعامل الفوري مع أي بلاغات واردة عبر الخطوط الساخنة.

في محافظة الجيزة، سادت حالة من السيولة في معظم المحاور والطرق السريعة، ومنها محور صفط اللبن ومحور 26 يوليو. إلا أن شارع الهرم شهد كثافات متحركة وتباطؤًا في بعض النقاط.

كما ظهرت بعض الكثافات المتفرقة في شارع فيصل وشارع السودان، فيما واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة تكثيف الخدمات والدفع بسيارات الإغاثة على الطرق لمنع التكدسات.

انتشار أمني وتوجيهات مستمرة

دفعت إدارات المرور بالقاهرة والجيزة بعدد من الحملات الميدانية والخدمات المرورية الثابتة والمتحركة، خاصة في مناطق الأعمال والتحويلات المرورية، لتسهيل حركة السيارات والتدخل الفوري في حالات الطوارئ أو الأعطال.

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