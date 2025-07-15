الثلاثاء 15 يوليو 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم، خريطة حركة المرور وكثافاتها بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

حالة المرور
حالة المرور

تشهد شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، استقرارًا نسبيًّا في الحركة المرورية، مع ظهور بعض الكثافات المعتادة في أوقات الذروة، خاصة بالمناطق الحيوية والمزدحمة.

 الحالة العامة للمرور

شرق القاهرة: سيولة مرورية في مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة، مع تباطؤ طفيف عند نفق الأزهر ومحيط وسط البلد.

أما وسط القاهرة: كثافات متوسطة بشارع رمسيس والعباسية، نتيجة تزايد حركة السيارات والحافلات.

ورصدت المتابعة الميدانية بالجيزة، ازدحام محدود في الدقي والمهندسين، بينما يشهد شارع الهرم بطئًا في الحركة بسبب أعمال تطوير البنية التحتية.

 

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متابعة حالة المرور اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 

وشهدا الطريق الدائري ومحور 26 يوليو حركة نشطة مع توقفات خفيفة في مناطق التقاطعات، فيما محاور مصر الجديدة ومدينة نصر: تعمل بكفاءة جيدة مع حركة متوسطة.

وظهرت كثافات مرورية بالطريق الزراعي القادم من المحافظات  قرب مداخل العاصمة.

 جهود مرورية مكثفة:

من جانبها قامت إدارات المرور بالمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بتعزيز التواجد الأمني في المحاور الرئيسية لتسهيل الحركة، وتعمل غرف العمليات المرورية على متابعة الحالة لحظة بلحظة، والتدخل الفوري في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

 نصائح هامة للسائقين: تجنب المرور من المناطق ذات الكثافة العالية خلال ساعات الذروة، واستخدام الطرق البديلة مثل محور روض الفرج ومحور المشير لتقليل وقت الرحلة، والحفاظ على المسافات بين المركبات والالتزام بتعليمات المرور لضمان السلامة.

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