السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

«الصحة» تطلق حملة «عيد من غيرها» لدعم المتعافين من الإدمان

حملة عيد من غيرها
حملة عيد من غيرها
18 حجم الخط

 أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة «عيد من غيرها» للعام الثامن على التوالي، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، بهدف تشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء المناسبات بعيدًا عن السلوكيات أو الأماكن المرتبطة بمرحلة التعاطي، في إطار دعم استمرارية تعافيهم.

أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية ورياضية ودينية بمختلف المحافظات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان نظمت أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية ورياضية ودينية بمختلف المحافظات، شملت استقبال المتعافين ليوم ترفيهي متكامل داخل المستشفيات، ضمن بيئة آمنة تعزز مفاهيم التعافي الإيجابي.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى تعزيز روح المشاركة والدعم المتبادل بين المتعافين، مع اختتام الفعاليات بتكريم عدد منهم تقديرًا لالتزامهم ببرامج العلاج، إلى جانب تكريم الفرق العلاجية.

وأكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الحملة توفر مناخًا داعمًا يمكّن المتعافين من الاستمتاع بالمناسبات دون اللجوء إلى التعاطي، مما يعزز قدرتهم على مواجهة الضغوط المرتبطة بها.

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025

الصحة تبحث مع المعاهد الأزهرية آليات تفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا

من جانبها، أشارت الدكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان، إلى تقديم برامج توعوية وتأهيلية ضمن الفعاليات، مع توفير أسرّة مخصصة لإقامة المتعافين خلال الأعياد داخل المستشفيات، لتجاوز الأوقات عالية الخطورة، في إطار خطة متكاملة تنفذها الأمانة على مدار العام لترسيخ التعافي المستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات رأس السنة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتور حسام عبدالغفار الامانة العامة للصحة النفسية المتعافين من الادمان

مواد متعلقة

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025

حصاد 2025، خط نجدة الطفل يستقبل 585 ألف مكالمة

معهد التغذية يحذر: الفينو يرفع السكر ويحفز تخزين الدهون

أنجلينا جولي، نجمة عالمية تكشف معاناة المنسيين وضحايا الحروب

الصحة تبحث مع المعاهد الأزهرية آليات تفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا

الرعاية الصحية: إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح للكبار والأطفال بنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية

الصحة: الاعتماد على التشخيص الرقمي يزيد المضاعفات بنسبة 22%

حصاد 2025، تقديم 1.3 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بشمال سيناء

الأكثر قراءة

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

النقض تفصل اليوم في 35 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باللجان الانتخابية وتأخر محدود في فتح بعضها

رضا البحراوي يكشف سر اعتذاره عن حفلات أوروبا والخليج

‌‏ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا

الزمالك يحدد تسعيرة بيع ناصر ماهر وبيراميدز يرسل عرضًا رسميًا

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads