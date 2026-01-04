لا يقل خطورة عن الإنفلونزا، الصحة تحذر من عارض جديد بسبب انخفاض درجات الحرارة

18 حجم الخط

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تزايد بعض إصابات اكتئاب فصل الشتاء لدى بعض الفئات، مؤكدة أن انخفاض درجات الحرارة وقلة التعرض لأشعة الشمس قد يؤثران سلبًا على الحالة المزاجية والصحة النفسية، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للقلق أو الاكتئاب الموسمي.

طرق علاج اكتئاب الشتاء



وأوضحت وزارة الصحة أن طرق علاج اكتئاب الشتاء تختلف من شخص لآخر وفقًا لشدة الأعراض، إلا أن هناك مجموعة من الإرشادات العامة التي تسهم في التخفيف من حدته، من أبرزها التعرض اليومي لأشعة الشمس والهواء الطلق، لما لهما من دور مهم في تحسين الحالة النفسية وتنظيم الساعة البيولوجية للجسم.



كما شددت وزارة الصحة على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، حتى وإن كانت بسيطة مثل المشي، إذ تساعد الأنشطة البدنية على إفراز هرمونات السعادة وتقليل الشعور بالخمول والكسل الذي يزداد خلال فصل الشتاء.



وأضافت وزارة الصحة أن اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د)، مثل الأسماك الدهنية، والبيض، ومنتجات الألبان المدعمة، يلعب دورا أساسيا في دعم الصحة النفسية، خاصة مع انخفاض معدلات التعرض للشمس في هذا الفصل.

أعراض اكتئاب الشتاء



وأكدت وزارة الصحة أن أعراض اكتئاب الشتاء قد تشمل الشعور بالحزن المستمر، فقدان الطاقة، اضطرابات النوم، زيادة الشهية أو الرغبة في تناول السكريات، وصعوبة التركيز، مشيرة إلى أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى تفاقم الحالة.



ونصحت وزارة الصحة بضرورة مراجعة الطبيب المختص في حالات الإصابة الشديدة أو استمرار الأعراض لفترات طويلة، للحصول على التقييم الطبي السليم ووصف العلاج المناسب، سواء كان دوائيا أو نفسي، مع التأكيد على أن التدخل المبكر يحقق نتائج أفضل ويحسن جودة الحياة خلال فصل الشتاء.

