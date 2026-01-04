الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

لا يقل خطورة عن الإنفلونزا، الصحة تحذر من عارض جديد بسبب انخفاض درجات الحرارة

اكتئاب الشتاء، فيتو
اكتئاب الشتاء، فيتو
18 حجم الخط

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تزايد بعض إصابات اكتئاب فصل الشتاء لدى بعض الفئات، مؤكدة أن انخفاض درجات الحرارة وقلة التعرض لأشعة الشمس قد يؤثران سلبًا على الحالة المزاجية والصحة النفسية، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للقلق أو الاكتئاب الموسمي.

طرق علاج اكتئاب الشتاء 


وأوضحت وزارة الصحة أن طرق علاج اكتئاب الشتاء تختلف من شخص لآخر وفقًا لشدة الأعراض، إلا أن هناك مجموعة من الإرشادات العامة التي تسهم في التخفيف من حدته، من أبرزها التعرض اليومي لأشعة الشمس والهواء الطلق، لما لهما من دور مهم في تحسين الحالة النفسية وتنظيم الساعة البيولوجية للجسم.


كما شددت وزارة الصحة على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، حتى وإن كانت بسيطة مثل المشي، إذ تساعد الأنشطة البدنية على إفراز هرمونات السعادة وتقليل الشعور بالخمول والكسل الذي يزداد خلال فصل الشتاء.


وأضافت وزارة الصحة أن اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د)، مثل الأسماك الدهنية، والبيض، ومنتجات الألبان المدعمة، يلعب دورا أساسيا في دعم الصحة النفسية، خاصة مع انخفاض معدلات التعرض للشمس في هذا الفصل.

أعراض اكتئاب الشتاء 


وأكدت وزارة الصحة أن أعراض اكتئاب الشتاء قد تشمل الشعور بالحزن المستمر، فقدان الطاقة، اضطرابات النوم، زيادة الشهية أو الرغبة في تناول السكريات، وصعوبة التركيز، مشيرة إلى أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى تفاقم الحالة.
 

يدعم الصحة العقلية ويساعد على فقدان الوزن، 6 فوائد صحية للتفاح

استشاري يحذر: الالتهاب السحائي مرض خطر وإهمال علاجه يسبب مشاكل في السمع والمخ

ونصحت وزارة الصحة بضرورة مراجعة الطبيب المختص في حالات الإصابة الشديدة أو استمرار الأعراض لفترات طويلة، للحصول على التقييم الطبي السليم ووصف العلاج المناسب، سواء كان دوائيا أو نفسي، مع التأكيد على أن التدخل المبكر يحقق نتائج أفضل ويحسن جودة الحياة خلال فصل الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتباع نظام غذائي صحي اعراض اكتئاب الشتاء اصاب اضطرابات النوم آسيا الاكتئاب الموسمي اكتئاب الشتاء اكتئاب فصل الشتاء التعرض للشمس التعرض لأشعة الشمس الالتهاب السحائي الساعة البيولوجية للجسم الخمول والكسل

مواد متعلقة

الصحة: تقديم 1.5 مليون خدمة طبية بالإسماعيلية خلال 2025

الصحة: إغلاق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في القاهرة والقليوبية والشرقية

«الصحة» تطلق حملة «عيد من غيرها» لدعم المتعافين من الإدمان

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025

حصاد 2025، خط نجدة الطفل يستقبل 585 ألف مكالمة

معهد التغذية يحذر: الفينو يرفع السكر ويحفز تخزين الدهون

أنجلينا جولي، نجمة عالمية تكشف معاناة المنسيين وضحايا الحروب

الصحة تبحث مع المعاهد الأزهرية آليات تفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا

الأكثر قراءة

3 منتخبات تحمل آمال العرب في أمم أفريقيا بعد وداع تونس والسودان

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع الضاني 26 جنيها وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع السلفات 2241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

هاريس: اختطاف مادورو يهدد بفوضى تدفع ثمنها العائلات الأمريكية

رئيسها عليه أن يقلق، روبيو يلمح إلى الهدف التالي لأمريكا بعد سقوط مادورو

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

كيفية إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads