طريقة عمل كيك الليمون في خطوات بسيطة وسريعة

طريقة عمل كيك الليمون، كيك الليمون من أشهى أنواع الكيك وأكثرها انتعاشا، حيث يجمع بين الطعم الحلو الخفيف والحموضة اللطيفة التي يفضلها الكبار والصغار.

وطريقة عمل كيك الليمون، وسهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويتميز بقوامه الهش ورائحته الزكية، كما يقدم في الفطور أو مع الشاي والقهوة، ويصلح للمناسبات العائلية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيك الليمون.

مكونات عمل كيك الليمون:-

2 كوب دقيق أبيض منخول

1 كوب سكر

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

½ كوب زيت نباتي

½ كوب عصير ليمون طازج

بشر 2 ليمونة

1 كوب زبادي أو حليب

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

لعمل صوص الليمون

½ كوب سكر بودرة

2 إلى 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل كيك الليمون:-

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب الكيك بالقليل من الزيت ورشيه بالدقيق.

في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهش.

أضيفي الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخفق.

أضيفي الزبادي، ثم عصير الليمون وبشر الليمون والفانيليا وامزجي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح.

أضيفي الخليط الجاف تدريجيا إلى الخليط السائل مع التقليب برفق حتى يتجانس دون إفراط.

اسكبي خليط الكيك في القالب.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 35 إلى 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك اختبار العود الخشبي.

اتركي الكيك ليبرد قليلا، ثم أخرجيه من القالب وقدميه.

عمل صوص الليمون اخلطي السكر البودرة مع عصير الليمون حتى تحصلي على صوص ناعم.

اسكبيه على الكيك بعد أن يبرد.

لنجاح كيك الليمون، استخدمي عصير ليمون طازج للحصول على نكهة أفضل.

لا تكثري من التقليب بعد إضافة الدقيق حتى لا يصبح الكيك قاسي.

تأكدي من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

يمكن استبدال الزيت بالزبدة المذابة لنكهة أغنى.

يقدم مع كوب شاي أو قهوة في الإفطار أو العصر.

يمكن تزيينه بشرائح الليمون أو السكر البودرة.

