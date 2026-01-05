ضبط موظف أصاب ابنته بكسر في الجمجمة بالجيزة

18 حجم الخط

ألقت قوات أمن الجيزة، القبض على موظف متهم بإصابة ابنته بكسر في الجمجمة وارتجاج بالمخ، أثناء تعديه عليها بالضرب أثناء تأديبها، بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وكان قد تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بإصابة طفلة بعد تعدي والدها عليها بدائرة القسم، وعلى الفور أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، المقدم محمد أشرف رئيس مباحث أكتوبر ثالث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس عاطل وفتاة بتهمة إدارة نادٍ صحي بغرض ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

وعلى جانب آخر، كانت قد أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عاطل وفتاة بتهمة إدارة نادي صحي بغرض ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تمكنت من كشف قيام أحد الأشخاص بإدارة نادي صحي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وضبط القائم على إدارته وبصحبته فتاة، وبمواجهتهما أقرا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

